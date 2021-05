Tras varios años de espera y retrasos, el que iba a ser uno de los grandes anuncios de THQ Nordic ya en 2018, finalmente hoy Biomutant sale a la venta en PS4, Xbox One y PC. Sin embargo, pese a la gran expectación, parece que este título de exploración, rol, y mejoras mutantes se ha llevado unas primeras notas bastante difusas en los análisis de los medios internacionales de todo el mundo, variando desde los sobresalientes hasta unos suspensos bastante castigadores.

De hecho, actualmente podemos ver cómo en Metacritic el juego apenas alcanza un 67 de 100, primando en su mayoría las valoraciones mixtas (comprendidas entre los 50 y 70 puntos). Así pues, hemos querido aprovechar la ocasión para realizar una pequeña recopilación de las mismas, así como un repaso a los puntos fuertes y no tan fuertes de este juego.



Biomutant: promesas y realidades

Ya desde un primer momento, Biomutant apuntaba a presentarnos un amplio mundo abierto postapocalíptico donde tomaríamos el control de un pequeño roedor humanoide con la capacidad de evolucionar. Y es que según fuésemos avanzando, podremos rehacer y mejorar no sólo nuestras armas y equipo, sino que también podríamos cambiar nuestra estructura genética para cambiar de aspecto y por supuesto, la forma en la que jugar, adquiriendo nuevos atributos y habilidades.

«Las habilidades están directamente relacionadas con nuestra apariencia, y el control deslizante que ajusta su altura, ancho y proporciones también cambia su fuerza, agilidad, intelecto y cosas por el estilo.» explicaban desde Gamer Revolution.

Sin embargo, sí que es cierto que muchos otros análisis han resaltado la simplicidad del resto del sistema rolero, limitado al final por diferentes clases que nos otorgarán unos atributos y habilidades básicas, así como una afinidad concreta para aprender nuevos movimientos.

Pero ese no será el único aspecto en el que podremos crear una experiencia única, ya que también dispondremos una libertad total para fabricar y mejorar todo tipo de armas con la chatarra y objetos que vayamos recopilando en nuestro viaje. Algo que sí han coincidido en destacar y alabar todos los medios, con un muy extenso y bien llevado sistema de construcción.

Y es que no contaremos con el clásico sistema de mejoras de armaduras a base de unos pocos materiales, sino que realmente podremos construir nuestro equipo desde cero, eligiendo cada uno de los materiales, componentes y funcionalidades del mismo. «Decir que el sistema de elaboración es profundo sería quedarse corto. Hay literalmente millones de combinaciones diferentes» alababan desde Game Space.

Así pues, uno de los puntos más castigados ha sido la narrativa, la cual ya en anteriores comunicados de la desarrolladora vimos cómo trataba de ser corregida, triplicando la cantidad de contenidos en su última fase antes del lanzamiento. No obstante, cantidad no siempre implica cantidad.

«No logras conectar en ningún momento con la historia en la que te pretende sumergir. Eres un ente que se pasea por el mundo arreglando problemas cuyo significado nadie te explica.» escribían desde Meristation.

Por otra parte, el mundo abierto ha sido un tema de controversia, resultando lo más destacable de Biomutant para algunos, y una de las mayores decepciones para otros.

Si bien contaremos con un mapa realmente extenso y una libertad total de movimiento a través de las distintas zonas y biomas, pudiendo incluso llegar a construir algunos vehículos extravagantes, muchos medios han destacado que se trata de un mundo vacío, con apenas unos pocos eventos y grupos de monstruos muy localizados, sintiéndose como una experiencia más perteneciente a la anterior generación.

Y es que no deja de sorprendernos que Biomutant haya apuntado a un primer lanzamiento exclusivo en PS4 y Xbox One (aunque confirmado ya para PS5 y Xbox One), contando con un apartado gráfico que sin duda hubiese brillado más en la nueva generación de consolas y gráficas. De hecho, el impresionante uso de la distorsión de profundidad, las diferentes texturas de los entornos y personajes, junto con los graciosos añadidos superpuestos del sistema de combate, son a nivel personal, algo de lo que más me llamaban la atención de este título.

En general, y muy a nuestro pesar, Biomutant parece haber sido la culminación de un verdadero esfuerzo titánico, en el que por haber tratado de abarcar demasiado, finalmente no se ha logrado llegar a destacar lo suficiente. «Biomutant no es un mal juego, pero es mediocre, y termina siendo exactamente lo que intentó no ser» sentenciaban desde Eurogamer.

Por último, destacar la frase utilizada por VG24/7, que en este repaso informal del juego definían así este lanzamiento: «No creo que Biomutant sea un gran juego, pero es un juego que está lejos de ser un completo desastre, y aún se las arregla para ofrecer consistentemente un buen momento«.