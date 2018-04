Descubierto otro bug en Windows 10 April Update 2018

El lanzamiento de Windows 10 April Update 2018, anteriormente conocida como Windows 10 Spring Creators Update, fue retrasado por el descubrimiento de un error grave que generaba pantallazos de la muerte en ciertas situaciones.

Estaba claro que Microsoft no podía lanzar una actualización que implicara el riesgo de dejar bloqueados un número impredecible de equipos, así que entendemos perfectamente que decidieran retrasar el lanzamiento de la misma. En principio parecía que todo estaba resuelto y que Windows 10 April Update 2018 iba a llegar en los próximos días, pero se ha descubierto un nuevo error en la build 17134 (última candidata a RTM) que podría producir un nuevo retraso.

El problema ha sido descrito a la perfección en Reddit y apunta al uso de la opción “establecer valores predeterminados de la aplicación”, que acaba generando un bloqueo en el equipo. En el “ggif” que acompañamos justo arriba podéis ver una reproducción exacta del proceso.

Aunque el error está confirmado parece que no todos los usuarios están afectados por el mismo, así que podría tratarse de algo aislado y muy concreto. En un principio se pensó que podría estar limitado al uso de Windows 10 en determinados idiomas, pero ahora sabemos que afecta al menos a los paquetes de inglés, francés, e italiano, por lo que su extensión es mayor de lo que se creía.

Microsoft no ha hecho todavía ningún comentario oficial así que no sabemos si este problema se podrá resolver fácilmente o si será necesario hacer nuevos retoques. Esto es importante, ya que si la cosa se complica Windows 10 April Update 2018 podría acabar convirtiéndose en Windows 10 May Update 2018.

Más información: Neowin.