AMD Combat Crate: procesador, tarjeta gráfica y placa base en un pack

La firma de Sunnyvale nos ha sorprendido con los AMD Combat Crate, una serie de packs especiales que incluyen un procesador, una tarjeta gráfica y una placa base a modo de pack, una buena opción para aquellos que necesiten hacer una renovación completa de su equipo o que directamente quieran montar un nuevo PC.

De momento tenemos constancia de la existencia de dos AMD Combat Crate. La primera incluye un procesador Ryzen 5 1600 de seis núcleos y doce hilos, una placa base MSI con chipset B350 y una tarjeta gráfica MSI Radeon RX 580. La segunda viene con un Ryzen 7 1700 de 8 núcleos y 16 hilos y mantiene el resto de componentes.

Sé que os estaréis preguntando qué sentido tiene lanzar este tipo de packs en un momento en el que los Ryzen serie 2000 ya están en el mercado y la respuesta es muy sencilla, acelerar la limpieza de stock de componentes, concretamente de placas base con chipset B350 antes de que lleguen las B450 y de procesadores Ryzen serie 1000.

No hay duda de que el precio será clave a la hora de determinar el éxito de estos packs. Imaginamos que se ofrecerán a un precio inferior comparado con el que habría que pagar si se compraran por separado, pero todavía no tenemos detalles concretos así que no queda más opción que esperar.

Los procesadores Ryzen 5 1600 y Ryzen 7 1700 han bajado mucho de precio y gracias a ello ofrecer un excelente valor calidad-precio, así que son una buena opción para montar equipos de alto rendimiento con un presupuesto limitado.

