Valve compra Campo Santo, el estudio tras Firewatch

Campo Santo, el estudio independiente detrás del galardonado Firewatch, ya no se puede seguir considerando “tan indie”. Y es que la gigante americana Valve, ha anunciado la adquisición de esta pequeña desarrolladora. Bajo unos términos aún desconocidos, está previsto que el equipo de 12 personas de Campo Santo se traslade a la sede de Bellevue, Washington.

La noticia se ha hecho pública a través de una publicación en el blog oficial de la desarrolladora indie. A través de una amistad surgida de un fortuito encuentro en 2015, los lazos entre Campo Santo y Valve ya habían comenzado a estrecharse tiempo atrás. En este comunicado, expresan cómo el sentimiento compartido por ambos estudios ha hecho de esta una decisión que han calificado como “obvia”.

“Tuvimos una serie de largas conversaciones con la gente de Valve y todos compartieron la satisfacción que sentimos al trabajar con personas cuyos talentos empequeñecen a los nuestros para hacer cosas que nunca creímos posibles. Ambas partes hablamos sobre nuestros valores y cómo, cuando se llega a la conclusión, nosotros, como seres humanos, estamos muy limitados por el tiempo que nos queda cuando se trata de hacer las cosas que nos importan y en las que creemos. Nos preguntaron si todos estaríamos interesados en venir a Bellevue y hacer esto allí y dijimos que sí“, se puede leer en una de las partes de su comunicado en la que justifican esta adhesión.

Para aquellos fans de Campo Santo que estabais esperando su próximo juego, “In the Valley of Gods”, que no os surja ninguna preocupación, ya que sus desarrolladores continuarán trabajando en el título como equipo bajo la insignia de Valve, y no serán trasladados a otros proyectos por el momento. Este juego, una aventura narrativa en primera persona ambientada en Egipto durante los años veinte del siglo pasado, tiene como fecha de lanzamiento prevista el 2019, aunque todavía no tiene una fecha concretada.