The Witcher, la serie, llegaría a Netflix en 2020

La celebración del evento de Netflix el pasado viernes en Roma ha traído como sorpresa diversos detalles sobre la serie de The Witcher que está planeado aterrizar en Netflix. La productora y guionista encargada de este proyecto, Lauren S. Hissrich, hizo eco de todas las novedades en un hilo a través de su cuenta oficial de Twitter.

Entre los detalles más importantes a destacar quedan la fecha aproximada de llegada de esta serie, que en un principio se retrasaría hasta el 2020, distando bastante de los rumores que la situaban en este mismo año. Y es que, siendo uno de los proyectos más ambiciosos de Netflix, se barajaba la posibilidad de que la compañía estuviese tratando de ocupar el hueco que dejará el final de Juego de Tronos tras la emisión de su última temporada en verano.

Happy Friday! So much information coming out of the @netflix event in Rome. I'm told by my friends and colleagues that the level of excitement and anticipation for #Witcher was crazy! Let's sort through it…

