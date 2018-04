Netflix arrasa en distribución de contenidos a pesar de Hollywood

Ni las críticas de Spielberg o Almodóvar resumiendo la opinión de una parte de Hollywood contra Netflix, están logrado frenar el imparable aumento del streaming como el gran formato de distribución de contenidos multimedia.

Las salas de cine pierden visitantes y formatos como la grabación en medios ópticos o almacenamiento en medios locales sigue descendiendo con fuerza. O en Hollywood (y en otros sitios como Cannes) no se enteran de lo que va la película (no es la primera vez después de dos décadas de criminalizar a los usuarios por la piratería) o el mundo se ha vuelto del revés. Ciertamente, es una gozada ver multimedia en la gran pantalla y muchos seguimos apostando por ello, pero no se entiende la presión contra un formato que goza del favor de los usuarios.

Netflix dejó claro anoche que ha llegado para quedarse en la presentación de resultados financieros mejores que los previstos por los analistas y con una cifra de clientes realmente impresionante: 125 millones de suscriptores.

Netflix sumó en el último trimestre 5,5 millones de suscriptores en el mercado internacional para alcanzar 68.3 millones, mientras que en su mercado principal, Estados Unidos sumó 2 millones hasta alcanzar 56,7 millones.

La firma aumentó ingresos un 40% interanual hasta 3.701 millones de dólares y obtuvo un aumento del beneficio neto del 63% hasta 290 millones de dólares. El que quiera oír que oiga por donde va el mercado de los contenidos multimedia.

Con un crecimiento estimado superior al 30% anual en el consumo de contenido de cine en streaming hasta 2020, la tendencia de uso sigue siendo altamente positiva para Neflix, a pesar de Hollywood.