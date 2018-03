El lanzamiento de The Witcher 3 se produjo en 2015 pero todavía hoy se mantiene como uno de los mejores juegos de la nueva generación, y también mantiene un apartado gráfico de primer nivel a pesar del downgrade que recibió en su momento.

Hemos hablado de dicha reducción de calidad gráfica porque en su momento CD Projekt Red se “justificó” dando a entender que tuvieron que hacerlo por las consolas, y que si no hubieran apostado por ellas no habrían podido sacar adelante The Witcher 3.

Esto era una referencia clara al peso que tienen las ventas de juegos en PS4 y Xbox One frente al PC, un tema que siempre ha sido objeto de polémica y que hoy vamos a poder valorar de una manera más profunda.

La gráfica que acompañamos recoge los porcentajes de ventas de The Witcher 3 en 2015, 2016 y 2017 en las tres plataformas para las que está disponible el juego. Como podemos ver en su debut las ventas en PS4 y Xbox One superaron en más del doble (de forma conjunta) a las ventas en PC.

Si echamos un vistazo a 2016 vemos que el PC empezó a ganar terreno aunque no pudo superar a las ventas combinadas de PS4 y Xbox One. Finalmente en 2017 las ventas en PC marcaron un máximo que terminó en empate con las ventas de dichas consolas.

Creo que podemos sacar dos conclusiones interesantes de esta gráfica. La primera es que sí, las consolas tienen un peso muy grande en las ventas de juegos triple A, sobre todo en su primer año.

La segunda es que los usuarios de PC parecen más habituados a esperar para comprar ese tipo de juegos, probablemente porque saben que bajará de precio o porque prefieren hacerse con las ediciones completas que incluyen todos los DLCs a mejor precio.

Más información: DSOGaming.