Consigue The Witcher: Enhanced Edition, gratis en GOG

Seguramente ya habrás jugado, o al menos te sonará haber oído hablar acerca de The Witcher 3. Pero lo que quizás no hayas hecho aun es jugar a las anteriores entregas de los juegos de este carismático brujo. Por suerte para ti, ha llegado el momento para que corrijas ese error y consigas una de las copias gratuitas de The Witcher: Enhanced Edition, el juego con el que comenzó todo. Y es que desde GOG están entregando copias gratuitas para descargarnos la versión extendida para PC de la primera entrega de esta saga.

Sin embargo, no todo lo que reluce es oro, y es que no nos será tan fácil como entrar y descargarlo. Para conseguir uno de los códigos de The Witcher: Enhanced Edition tendremos que seguir un par de pasos previos. Lo primero será crearnos una cuenta y registrarnos en la web principal de GOG, tras lo cual podremos acceder a la descarga del juego de cartas basado en esta saga, Gwent: The Witcher Card Game, que será otro de los requisitos para poder obtener nuestra copia gratuita.

Una vez que hayamos instalado Gwent, podremos reclamar nuestra copia gratuita de The Witcher: Enhanced Edition a través de este enlace. Por último, deberemos aceptar la suscripción a la newsletter informativa de GOG, a la podremos darnos de baja en cualquier momento tras la descarga del juego. Además, y con motivo de enganchar a nuevos jugadores, también recibiremos un sobre gratuito de cartas para Gwent.

Tras su estreno hace más de 25 años en 1992, con el debut de Geralt de Rivia en el libro “La espada del destino“, la saga del brujo ya cuenta con el respaldo de 8 novelas de fantasía, la adaptación de 3 videojuegos con una media de valoraciones que ronda el 9 sobre 10, y hasta una serie propia que se estrenará próximamente en Netflix.