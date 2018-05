The Fall, la aventura sci-fi llega a Nintendo Switch

La desarrolladora independiente Over The Moon ha anunciado que su galardonada aventura de ciencia ficción, The Fall, hará su llegada a la consola portátil japonesa Nintendo Switch, el próximo 10 de mayo. En este juego tomaremos el control de ARID (Armoured Robotics Interface Device), la inteligencia artificial de un traje de combate de alta tecnología, y cuyo piloto humano ha quedado inconsciente dentro.

Controlando el traje deberemos tratar de ayudar al cuerpo que cargamos en su interior a través de una serie de escenarios atmosféricos y de estéticas muy oscuras que presenta el juego. The Fall combina acertijos al más puro estilo de los juegos de aventuras gráficas clásicos, un acción-shooter de desplazamiento lateral, y la exploración de escenarios al estilo “Metroidvania”.

John Warner, el director creativo y fundador de Over the Moon declaró: “Estoy deseando que los jugadores de Nintendo Switch puedan disfrutar por fin de The Fall”. Y es que es curioso que este título llega a la consola después de su secuela, “Para los jugadores que disfrutaron con The Fall Part 2: Unbound, aquí es donde empezó todo. Para los demás jugadores, ahora hay dos profundas experiencias narrativas de ciencia ficción en las que sumergirse”.

La edición para Nintendo Switch vendrá con una resolución de 1080p a una velocidad de 60fps cuando usemos la consola acoplada al dock, y 720p a 60fps cuando se usa en modo portátil. Además, incluye una serie de mejoras de iluminación y renderizado, así como mejoras de control, mecánica de juego e interfaz de usuario respecto a su edición normal, y heredados de su secuela.

The Fall estará disponible en formato digital en la Nintendo eShop a partir del próximo jueves 10 de mayo, y bajo el reducido precio de 8,99 €. Como añadido, durante los primeros 14 días desde que se ponga en venta, el juego contará con un exclusivo 30% de descuento.