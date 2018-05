Bethesda ha confirmado RAGE 2, os contamos todo lo que sabemos

Hace poco vimos que Walmart había listado una gran cantidad de juegos que todavía no habían sido confirmados oficialmente y entre ellos se encontraba RAGE 2, un título que curiosamente ya fue “confirmado” por id Software a través de un huevo de pascua presente en RAGE.

El lanzamiento de RAGE estuvo cargado de polémica pero también fue un gran incomprendido. Con este juego id Software hizo una apuesta muy ambiciosa centrada alrededor del motor gráfico idTech 5, que utilizaba la tecnología de renderizado “Mega Texture”. Fue un salto importante frente al idTech 4, ya que a diferencia de aquél este nuevo motor estaba pensado para trabajar con entornos más abiertos, aunque la compañía mordió más de lo que pudo masticar y los resultados no fueron los esperados.

Las exigencias a nivel de rendimiento del idTech 5, los problemas de optimización y los fallos gráficos que tuvo desde su lanzamiento hicieron que RAGE recibiese unas críticas muy duras y que fuese considerado como uno de los mayores desastres de id Software.

Tuve la ocasión de probarlo en su momento y hace cosa de unos meses cuando lo compré por menos de un euro y lo cierto es que en el fondo me parece un buen juego. La ambientación es excelente, presenta un enfoque diferente, una jugabilidad variada y una calidad gráfica muy buena para tratarse de un juego de 2011.

Volviendo a RAGE 2 es importante recordar que id Software ya dijo hace unos años que era un proyecto que había quedado en suspenso porque habían decidido centrar sus esfuerzos en DOOM 4, un juego que acabaría llegando al mercado como DOOM 2016. Esto significa que no fue cancelado, sino que quedó en segundo plano y que acabaría siendo retomado antes o después.

El caso es que tras la filtración que hizo Walmart Bethesda ha estado muy activa en redes sociales y prácticamente ha confirmado que RAGE 2 es real y que podría ser anunciado el 14 de mayo. No tenemos más detalles sobre el juego, pero es evidente que estará basado en el motor gráfico idTech 6, el mismo que vimos en DOOM 2016 y Wolfenstein II: The New Colossus.

Más información: DSOGaming.