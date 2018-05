Walmart vuelve a filtrar algunos títulos para 2018 y 2019

Los traspiés de Walmart han vuelto a servirnos una filtración de algunos de los títulos de consola que se lanzarán a lo largo de este año y el siguiente, incluyendo títulos que aún no estaban siquiera anunciados. Y es que estas filtraciones, que de seguro le estarán suponiendo más de un quebradero de cabeza a algunas de las grandes distribuidoras de videojuegos, no podrían haber elegido un peor momento para salir a la luz, a tan sólo un mes de la llegada del E3 2018 de Los Ángeles.

Ente los títulos filtrados en este listado ya retirado, nos encontramos varios tipos de juegos: algunos ya anunciados y esperados, como el Super Smash Bros de la Nintendo Switch; algunos que aunque no anunciados, sí que se pueden considerar como “ya previstos” como el Gears of War 5, que ya fue vaticinado por el propio Vicepresidente Ejecutivo de Gaming de Microsoft, Phil Spencer; otros títulos estarían confirmando algunos de los recientes rumores, como Just Cause 4, Splinter Cell o LEGO DC Villains; e incluso títulos agradablemente inesperados como en el caso de RAGE 2, que podría haber sido el gran destape que Bethesda estaba preparando para el E3.

Podemos encontrar también la mención de un Assassin’s Creed, sin ningún añadido al título, que podría bien tratarse de un nuevo juego o simplemente una nueva expansión de contenido. Referencias como Forza Horizon 5, una quinta entrega posterior al título que se mostrará el mes que viene en el E3, o la aparición de Final Fantasy VII Remake para Xbox One, lo que podría significar que Square Enix se estuviese uniendo al reciente fenómeno de remakes multiplataforma como Crash Bandicoot y Spyro.

A continuación os dejamos un resumen de la lista resultante de los títulos que aparecieron en la web de Walmart, un total de casi 40 juegos entre todas las consolas, y las plataformas en las que estos juegos serían lanzados: