Call of Duty: Black Ops IIII presenta un nuevo trailer con tigres zombies y viajes en el tiempo

Call of Duty: Black Ops 4 ha publicado un nuevo tráiler, que se enfoca en el modo multijugador de supervivencia zombie con el que contará el juego, y que nos adelanta nuevas características algo inesperadas, y que quizás no sean del gusto de todos. Además, también queda claro que este modo contará con una línea de historia, en la que deberemos enfrentarnos a un antiguo y malévolo poder arcano.

Así pues, la historia de este vídeo se centra en la presentación de Scarlett Rhodes, uno de los cuatro personajes principales de este modo de supervivencia, que se ve envuelta en este caos para resolver la misteriosa desaparición de su padre. Par ello, Scarlett, junto con otros tres personajes aún por presentar, deberán luchar contra las hordas de zombies para recuperar una valiosa reliquia, y así salvar a la humanidad.

Otro de los detalles más reseñables del vídeo es cuando, tras hacer uso de un bastón mágico, los personajes se ven teletransportados atrás en el tiempo, volviendo a una época egipcia, y teniendo que hacer frente a los zombies en un coliseo, lleno también de criaturas no muertas como enormes tigres bengala.

Además de las armas de fuego típicas del título, también hemos podido ver varias armas de las distintas épocas a través de las que viajan los personajes, como pistolas o fusiles más antiguos, espadas, kukris y chakrams hindúes, e incluso armas variadas que poseen parte del poder mágico al que enfrentan.

No hay que olvidar que Call of Duty: Black Ops IIII será la primera entrega de la saga en la que no contará con un modo campaña convencional, algo que ya disgustó a muchos de los seguidores de la franquicia, lo cual esperamos se traduzca como una mejor optimización del multijugador, alrededor del cual estará basado el 100% de su contenido.

Además del multijugador convencional, Black Ops IIII contará con este modo de supervivencia zombie, y un nuevo modo con el que la compañía pretende sumarse al fenómeno Battle Royale, llamado Blackout. Aunque aún sin mayores detalles sobre este último, ya os hablamos sobre las pruebas realizadas en el que podría ser el mayor mapa en un juego de este género hasta el momento.

Por el momento el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops IIII Zombies está fechado para el mismo lanzamiento del juego, el 12 de octubre en PC, PS4, y Xbox One; pero destaca el hecho de que se anuncie como “disponible en disco y descarga digital”, lo que podría implicar que se trate de un DLC de pago, y no sea parte del contenido inicial del juego.

Para aquellos que quieran probar el juego antes del lanzamiento, Tryarch ya ha confirmado que aquellos jugadores que pre-compren el juego, tendrán acceso a las betas privadas del modo multijugador y Blackout, que comenzarán el 3 de agosto en PlayStation 4, e irán seguidas por las betas en Xbox One y PC, en exclusiva desde la plataforma Battle.net.