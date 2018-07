World of Warcraft es uno de los juegos más veteranos dentro del género MMORPG. Su debut se produjo en 2004, lo que significa que este título tiene ya en sus espaldas casi 14 años, aunque con el paso del tiempo ha ido evolucionando y mejorando para ponerse al día y no quedar desactualizado.

Los cambios que ha introducido Blizzard se han dejado notar tanto en el aspecto jugable como en el apartado técnico. Es cierto que World of Warcraft no está al nivel de otros juegos con gráficos mucho más preciosistas, como Guild Wars 2 por ejemplo, pero con cada nueva expansión ha recibido mejoras que han permitido un salto significativo y que obviamente han acabado aumentando los requisitos para poder moverlo con fluidez.

Para preparar el lanzamiento de su próxima gran expansión, Battle for Azeroth, la compañía estadounidense ha empezado a liberar un parche que nos ha permitido confirmar una serie de novedades importantes que marcarán un nuevo punto de inflexión en la historia de World of Warcraft.

En este artículo te vamos a contar todo lo que debes saber tanto desde el punto de vista técnico como en lo relacionado con el sistema de suscripciones, ya que también hay novedades en este sentido que afectarán sobre todo a los nuevos jugadores.

Adiós DirectX 9, hola DirectX 12

Con la introducción de la expansión Battle for Azeroth se abandona de forma definitiva la API DirectX 9, una solución que sin embargo todavía se mantiene en juegos como el citado Guild Wars 2, un título que fue desarrollado sobre la base del viejo motor del Guild Wars original.

Para poder jugar a Battle for Azeroth deberemos contar con un PC que integre una tarjeta gráfica preparada para soportar DirectX 11 o DirectX 12. Dado que la primera lleva mucho tiempo funcionando como el “estándar” de los videojuegos de la generación actual no es un cambio drástico y tampoco creemos que vaya a afectar a una gran cantidad de jugadores, pero es un dato importante que debemos tener en cuenta desde el principio.

Las primeras pruebas de rendimiento confirman que los usuarios de tarjetas gráficas NVIDIA ya pueden activar el modo DirectX 12, pero no está debidamente pulido y el rendimiento decae de forma notable, así que lo mejor es mantenerse de momento en DirectX 11.

Otro cambio importante lo encontramos en las opciones de configuración gráfica. Con Battle for Azeroth en World of Warcraft se abandona el clásico sistema de configuraciones gráficas en modo “bajo”, “medio” o “alto”, y se adopta un sistema con un total de diez niveles que ajusta el nivel de detalle de una forma más equilibrada a las características de cada equipo.

Por ejemplo el nivel 1 equivale a un modo de calidad muy baja, el nivel 3 sería comparable un modo de calidad baja y el nivel 5 a calidad media. A partir del nivel 8 ya podríamos considerarlo como calidad alta y el 10 actúa obviamente como equivalente a calidad ultra o máxima.

Junto a estos cambios Blizzard también ha suprimido el modo de pantalla completa estándar y ha mantenido únicamente dos opciones: modo ventana y pantalla completa en modo ventana.

Expansiones y suscripción mensual

Hasta ahora Blizzard hacía dinero no sólo con la suscripción mensual, sino también cobrando un precio por la venta de los contenidos que iba lanzando para World of Warcraft. Esta estrategia va a experimentar un cambio importante que sin embargo no afectará a la expansión Battle for Azeroth.

Los jugadores que paguen la cuota de suscripción mensual tendrán incluidos de forma gratuita todos los contenidos de World of Warcraft hasta la expansión Legion, lo que significa que para empezar a jugar no habrá que hacer frente a ningún pago más allá de la cuota mensual.

Con respecto a Battle for Azeroth se mantendrá el modelo de negocio anterior, lo que significa que para acceder a ella tendremos que pagar 59,99 euros. El lanzamiento de esta expansión está previsto para el 14 de agosto.

Entre los nuevos contenidos que añadirá dicha expansión destacan una nueva isla a explorar tanto para la Horda como para la Alianza, una nueva historia, el aumento del nivel máximo del personaje a 120 y nuevos modos multijugador.

¿Te parece acertado el cambio que ha dado Blizzard? ¿Crees que los nuevos contenidos de Battle for Azeroth son suficientes para justificar su alto precio de venta? Los comentarios son vuestros.