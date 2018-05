Confirmado: Call of Duty: Black Ops IIII vendrá sin modo campaña

Activision y Treyarch han publicado una buena dosis de información de Call of Duty: Black Ops IIII, nueva entrega de la conocida franquicia de acción bélica y por desgracia tenemos malas noticias, ya que al final se ha cumplido lo que os dijimos en este artículo y el juego vendrá sin modo campaña.

La supresión de la campaña ha sentado como un jarro de agua fría a muchos de los seguidores de esta franquicia. En general la postura mayoritaria es clara, ha sido una mala decisión y de hecho no tiene una justificación clara por parte de Treyarch, aunque como siempre no han faltado voces que se agarran a un clavo ardiendo para justificar la reducción de contenido que traerá Call of Duty: Black Ops IIII.

Podemos pensar que han trabajado en la optimización, que han pulido mucho el multijugador y que el modo zombis y el nuevo modo “Battle Royale”, que os adelantamos en su momento en este otro artículo, son más que suficiente para dar forma a un juego atractivo y capaz de cumplir con las expectativas de todos los seguidores de la saga Call of Duty, pero en el fondo no es más que un intento banal de autoconvencerse de que menos es más.

Por lo que respecta a la ambientación tenemos el mismo enfoque tipo “futuro cercano” que vimos en Call of Duty: Black Ops III y se ha confirmado también que será una exclusiva para Battle.net, lo que significa que no estará disponible a través de Steam.

El lanzamiento de Call of Duty: Black Ops IIII se espera para el próximo 12 de octubre en Xbox One, PS4 y PC. Será interesante ver si mantienen el precio de venta habitual (60 euros) a pesar de la reducción de contenido que supone eliminar el modo campaña.

Más información: DSOGaming.