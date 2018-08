El anuncio de Resident Evil 2 Remake fue una de las mayores sorpresas que nos ha dado Capcom durante los últimos años. Este proyecto generó una gran expectación pero también dejó muchas dudas, sobre todo por lo complicado que podría rehacer uno de los mejores juegos de la historia.

La idea de hacer un remake a la altura de Resident Evil 2 no era imposible, pero requería de un gran esfuerzo por parte de Capcom y no todo el mundo estaba convencido de que fuesen a darle el cuidado necesario para completarlo con éxito. Este enfoque tan negativo adquirió fuerza por la falta de información que se produjo durante los primeros años tras el anuncio del proyecto, pero quedó totalmente superado tras ver las demostraciones con juego real del E3 2018.

Resident Evil 2 Remake apunta a obra maestra, y no sólo por su sobresaliente apartado técnico, sino también porque ha sido diseñado para mantener intacta la esencia del original mejorando lo que hace unos años nos parecía inmejorable.

Con esto en mente no nos extraña ver que Resident Evil 2 Remake haya tenido un cierto peso en la última conferencia de resultados de Capcom incluso a pesar de que el mismo todavía no está disponible, y es que la compañía nipona ha aprovechado para anunciar que espera que se convierta en un auténtico superventas y que no descartan realizar nuevos “remakes” de otros juegos. Es importante tener en cuenta que esto no se limita a la saga Resident Evil, sino que se extiende a otras franquicias.

Capcom tiene muchas opciones

La idea de rescatar juegos clásicos es muy atractiva. Las ediciones remasterizadas se han convertido en la opción más habitual para hacerlo y es normal: son más asequibles para la desarrolladora e implican un riesgo menor, pero también generan menos expectación.

Rehacer por completo un juego clásico llama mucho la atención, y si el trabajo es bueno puede acabar siendo una máquina de hacer dinero. Esa es la realidad que ha sabido ver Capcom, y la que le ha llevado a considerar la posibilidad de seguir rescatando sus juegos clásicos más populares.

Entre los juegos más interesantes de la compañía japonesa que merecen un remake hay muchos nombres, aunque los más interesantes son Resident Evil 3, Resident Evil 4, Resident Evil Code Veronica, Devil May Cry y Dino Crisis.

¿Nostalgia y negocio o falta de ideas?

Aunque la noticia es positiva no han faltado voces que han acusado a Capcom de apostar por los remakes de juegos clásicos porque se está quedando sin ideas. Es cierto que la compañía japonesa siempre ha dependido de sus “vacas sagradas”, pero también ha llevado a cabo cambios muy valientes y debemos darles el reconocimiento que merecen.

Resident Evil 7 es sin duda el mejor ejemplo. Esta entrega incorporó una perspectiva en primera persona y volvió a los orígenes de la franquicia apostando por el terror y la supervivencia, una apuesta muy arriesgada que sin embargo lograron resolver con total maestría.

Personalmente la idea de que recuperen esos clásicos que disfruté en mi adolescencia y me den la oportunidad de volver a jugarlos con una puesta al día a nivel gráfico me parece excelente, así que espero que Resident Evil 2 Remake cumpla con las expectativas que ha generado y que pronto veamos ediciones totalmente rehechas otros clásicos.

Como siempre os invitamos a que nos contéis en los comentarios qué opináis de los remakes en general y qué juegos clásicos os gustaría ver relanzados con una renovación completa a nivel técnico. No tenéis porque limitaros al catálogo que ha acumulado Capcom, podéis hablar de cualquier título de otras desarrolladoras y empresas del sector.