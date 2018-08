La QuakeCon 2018 nos ha dejado los primeros minutos con escenas de juego real de DOOM Eternal, pero no ha sido la única “bomba” que ha hecho acto de presencia en este evento. RAGE 2 ha sido otro de los grandes protagonistas, y gracias al vídeo descriptivo que ha liberado Bethesda hemos podido confirmar que los chicos de id Software y Avalanche Studios están haciendo un excelente trabajo.

Aunque RAGE 2 mantiene la ambientación posapocalíptica de la primera entrega se sitúa treinta años después de lo ocurrido en dicho juego. Este dato es importante ya que tiene consecuencias en todo lo que nos rodea. Esas tres décadas han sido suficiente para que la Tierra empiece a recuperarse y para que las diferentes facciones que la pueblan hayan ido reclamando diferentes territorios.

Mundo abierto y acción frenética

RAGE 2 mantiene todas las claves que hicieron grande al original, pero trae una importante puesta al día que afecta no solo a su apartado técnico, sino también al aspecto jugable.

La calidad gráfica de RAGE 2 es fantástica en todos los sentidos. Se nota el salto generacional frente a la primera entrega pero en contra de lo que creíamos este título no se apoya sobre el motor gráfico idTech 6 sino sobre el Apex Engine de Avalanche Studios, utilizado en Mad Max. Esto nos permite entender que haya sido posible crear un mundo totalmente abierto sin tiempos de carga entre zonas manteniendo un alto nivel de calidad gráfica y unos requisitos razonables.

En cuanto a la jugabilidad disfrutaremos de una acción frenética, altas dosis de violencia y de persecuciones al volante de nuestro coche. Como no podía ser de otra forma también dispondremos del clásico arsenal de armas que podemos encontrar en los juegos de id Software, entre las que se encuentran desde el típico fusil de asalto hasta la escopeta y el lanzacohetes.

Para ofrecer una experiencia más completa y darle un pequeño toque de RPG podremos mejorar tanto el coche como las habilidades de nuestro personaje y contaremos con armas secundarias que nos serán de gran ayuda. El windstick vuelve a estar presente y cuenta con mejoras que le permitirán dirigirse hacia los enemigos que se encuentran escondidos.

El lanzamiento de RAGE 2 producirá en junio de 2019 y llegará a Xbox One, PS4 y PC. No ha sido confirmada una posible versión para PC, pero tampoco se ha descartado de plano así que es una posibilidad que sigue abierta. Tampoco tenemos detalles todavía sobre la resolución y los fotogramas por segundo que tendrá en consolas, pero es muy probable que veamos 1080p dinámicos y 30 FPS en PS4 y Xbox One, 1440p reescalado a 4K y 30 FPS en PS4 Pro y 1800p reescalado a 4K y 30 FPS en Xbox One X.

Por lo que respecta a la versión para PC sus requisitos deberían ser muy similares a la estimación que os dejamos justo a continuación:

Requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits.

CPU Pentium G4560 o FX 4350.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 660 con 2 GB o Radeon HD 7850 con 2 GB.

Requisitos recomendados 1080p: