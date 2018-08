DOOM Eternal: primer vídeo con escenas de juego real

Bethesda y la mítica id Software han aprovechado el escenario de la QuakeCon 2018 para mostrar el primer vídeo con juego real de DOOM Eternal, un título que han definido como la continuación de DOOM 2016, juego que como recordarán nuestros lectores habituales fue un reinicio de la franquicia que tuve la oportunidad de analizar en este artículo.

Desde su lanzamiento DOOM 2016 fue un juego sobresaliente que colmó todas mis expectativas, y lo que he podido ver en ese primer vídeo de DOOM Eternal me ha dejado muy buen sabor de boca. El apartado técnico es sobresaliente, tanto escenarios como enemigos lucen de maravilla y la acción mantiene ese ritmo frenético y único que siempre ha definido al “padre” de los juegos de acción en primera persona.

Tal y como se esperaba la historia de DOOM Eternal se desarrolla en la Tierra y sigue el mismo hilo que vimos en el clásico DOOM II: los demonios han logrado huir de Marte y han llegado a nuestro planeta. Volveremos a encarnar al marine intergaláctico de leyenda que tantas veces ha hecho frente a las fuerzas del infierno, y en esta ocasión tendremos a nuestro alcance nuevas armas que nos ayudarán a luchar contra los demonios.

Dos de las armas que más me han llamado la atención han sido el gancho, que nos permite lanzarnos hacia los enemigos y salvar grandes distancias, y la espada que vemos al final del vídeo. No tengo claro si ésta última va a ser algo puntual que solo podremos utilizar en ocasiones concretas o si podremos utilizarla en cualquier momento del juego, pero desde luego tiene una pinta fantástica.

Especial mención merece también el arma de plasma, que recupera el aspecto clásico que tenía en las entregas de DOOM que llegaron en los años noventa y mantiene todo su poder destructivo (sí, la que activábamos con el número 6 ;).

DOOM Eternal apunta a superventas

El lanzamiento de DOOM Eternal no ha sido concretado todavía, pero sabemos que se irá a 2019 y que lo más probable es que ronde la primera mitad de dicho año. Como no podía ser de otra forma es un juego multiplataforma, lo que significa que estará disponible para Xbox One, PS4 y PC (no descartamos una versión para Nintendo Switch).

El motor gráfico sobre el que se apoya este juego es el idTech 6, el mismo que hemos visto en DOOM 2016 y en Wolfenstein II: The New Colossus. Es altamente escalable y por tanto podemos esperar buenos resultados incluso en el modesto hardware de Xbox One y PS4, que seguramente volverán a tirar de resolución dinámica para evitar caídas importantes de fotogramas por segundo en las zonas del juego con mayor carga gráfica.

Por lo que respecta a PC estoy convencido de que los requisitos no distarán mucho de lo que hemos visto en Wolfenstein II: The New Colossus, y de que ofrecerá un mejor rendimiento en gráficas Radeon RX de AMD gracias a la API Vulkan, que como sabemos aprovecha funciones avanzadas como shaders asíncronos para exprimir al máximo el potencial de la GPU.

Antes de terminar os dejo una estimación con los que creo que serán los requisitos mínimos para jugar, los recomendados para 1080p y los óptimos para 4K.

Requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits.

CPU Pentium G4560 o FX 4350.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 660 con 2 GB o Radeon HD 7850 con 2 GB.

Requisitos recomendados 1080p:

Windows 7 de 64 bits.

CPU Intel Core i7 4770 o Ryzen 5 1500X.

12 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 480 de 8 GB.

Requisitos recomendados 4K: