Logitech reinventa el ratón con el nuevo MX Vertical

Un nuevo Chromecast (número de modelo NC2-6A5B) ha pasado por las obligadas certificaciones del regulador de comunicaciones estadounidense FCC. Se trata de la segunda generación del streamer de gama de entrada de Google y su primera gran actualización desde 2015.

Google ha vendido más de 55 millones de unidades del Chromecast desde que el original se convirtiera en uno de los gadgets del año allá por 2014. Un dispositivo diseñado para llevar contenido en streaming a una pantalla o monitor con entrada HDMI utilizando un smartphone o tablet Android u otros desde el navegador Chrome.

El streamer de Google tuvo buena acogida desde el principio, por su funcionamiento simple, apps y su bajo precio, que permite convertir en inteligente casi cualquier pantalla de visualización sin funciones smart TV. Ahora, se confirma el desarrollo de un nuevo Chromecast tras su paso por la FCC. Paso obligado y certero para conocer próximo lanzamiento de productos.

Las novedades que podemos conocer de ese certificado son dos y solo se refieren al apartado de la conectividad. Por un lado el soporte para Bluetooth que facilitaría su conexión a otros dispositivos y la mejora del Wi-Fi ac para transmisión de contenidos con una nueva antena que aumentará la ganancia en la banda de los 5 GHz de 2.1 dBi a 4 dBi.

No sabemos si habrá otros cambios porque los documentos presentados a la FCC no dicen nada sobre el diseño físico del dispositivo, el procesador o las capacidades de salida de vídeo. No es sorprendente, ya que la aprobación de la FCC solo se aplica realmente al hardware de redes inalámbricas.

Dicho lo anterior, la verdad es que no esperamos muchos más cambios en el streamer básico porque Google ya comercializó una versión de gama alta (Chromecast Ultra) dirigida a los usuarios que cuenten con pantallas 4K y aspiren a un alto nivel de prestaciones, ya que además viene acompañado de HDR, soporta Dolby Vision e incluso tiene un conector Ethernet.

El nuevo Chromecast no debería tardar demasiado en llegar al mercado y seguirá la línea de bajo precio del original.