Resident Evil 2 Remake y Devil May Cry 5 en la GamesCom 2018

GamesCom 2018. Capcom ha aprovechado el conocido evento celebrado en Alemania para mostrar nuevos materiales de Resident Evil 2 Remake y Devil May Cry 5, dos de los juegos más esperados que la compañía japonesa lanzará en 2019.

Empezamos por Resident Evil 2 Remake. Como ya os hemos dicho en artículos anteriores estamos ante un juego que rehace por completo el original que llegó a PS1 y a PC a finales de los noventa. Capcom ha utilizado el motor gráfico RE Engine para hacer una puesta al día a nivel técnico y el resultado ha sido sobresaliente.

Ya tuvimos ocasión de ver un vídeo con escenas de juego real y ahora la firma nipona ha liberado una serie de imágenes en las que podemos ver a Claire Redfield, Sherry Birkin, William Birkin y al jefe Irons. Esto confirma una vez más que Capcom se ha mantenido fiel al argumento y al desarrollo del original, y que con Resident Evil 2 Remake ha querido mantener toda la esencia y el encanto de aquél, algo que sin duda se agradece. Podéis ampliar las imágenes que os dejamos en la galería para ampliarlas.

En cuanto a la jugabilidad tenemos tres cambios importantes. El primero es la cámara, que deja de ser fija y se coloca por encima del hombro del personaje, de forma similar a lo que hemos visto en títulos como Resident Evil 4. Esto nos permite vivir la aventura de una forma diferente y disfrutar de una experiencia totalmente nueva, pero sin distanciarse por completo del original.

El segundo cambio lo tenemos en la iluminación. La comisaría se ha convertido en un infierno oscuro donde nuestra linterna jugará un papel clave. Esto ha permitido a Capcom crear una ambientación terrorífica y reforzar la experiencia de survival horror. El resultado es sublime.

Finalmente tenemos un tercer cambio, los daños localizados en las partes de cada zombi. Con esto Capcom ha conseguido que cada bala cuente, ya que si disparamos a un zombi en una pierda podremos hacer que caiga al suelo y que resulte mucho menos peligroso, aunque lo ideal será lo de siempre: apuntar a la cabeza.

El lanzamiento de Resident Evil 2 Remake está marcado para el 25 de enero de 2019 y llegará a PS4, Xbox One y PC. Os recordamos los requisitos de la versión para compatibles:

Requisitos mínimos

Windows 7 SP1 de 64 bits.

CPU Core i5 4460 o AMD FX 6300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 760 o Radeon R7 260X con 2 GB.

Requisitos recomendados

Windows 7 SP1 de 64 bits o superior.

CPU Core i7 3770 o AMD FX 9590 (Ryzen 3 1200).

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1060 de 3 GB o Radeon RX 480 de 4 GB.

Devil May Cry 5 comparte protagonismo con Resident Evil 2 Remake

Capcom también ha mostrado escenas con juego real de Devil May Cry 5, nueva entrega de la conocida franquicia de acción en tercera persona que volverá a ponernos en la piel de Dante, que estará acompañado de Nicoletta Goldstein (Nico) y de Nero.

En el vídeo que acompañamos podéis ver que se mantienen los combos, la acción frenética y el toque de RPG gracias a las almas rojas y a la posibilidad de mejorar equipamiento y de adquirir nuevas habilidades.

La demo de Devil May Cry 5 funciona sobre una Xbox One X en resolución 4K (no sabemos si nativo o reescalado) y en general presenta un buen acabado técnico. Al igual que Resident Evil 2 Remake utiliza el motor gráfico RE Engine.

Su lanzamiento se producirá en algún momento de 2019 y llegará a PS4, Xbox One y PC. No tenemos sus requisitos, pero deberían ser calcados a los de Resident Evil 2 Remake, ya que utilizan la misma base técnica (el mismo motor gráfico).