Microsoft ya suministra el nuevo microcódigo de Intel

Todo lo bueno se acaba y algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Se veía venir, pero estos curiosos vecinos y sus simpáticos amigos ya no nos visitarán más, Warner Bross, CBS y su creador Chuck Lorre anuncian que la número 12 será la última temporada de The Big Bang Theory.

La serie terminará de rodarse en mayo de 2019 y marcará un hito como la serie multicámara que ha durado más en la historia de la televisión. Han grabado 12 temporadas y 279 episodios que les han granjeado algunos premios por lo que no pueden estar más que contentos.

En su andadura The Big Bang Theroy se ha llevado grandes premios, entre ellos 52 nominaciones a los Emmy, Jim Parsons (Sheldon Cooper) ganó cuatro de ellas como mejor actor de comedia. Uno se lo llevó Bob Newhart (El profesor Protón), como mejor actor invitado de comedia. Sin olvidar que también ha conseguido 7 nominaciones a los Globos de Oro.

Esta serie impulsó la carrera de sus protagonistas, Kaley Cuoco (Penny), Johny Galecki (Leonard), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Rajesh), Melissa Rauch (Bernadette), Mayim Bialik (Amy) y, especialmente, Jim Parsons (Sheldon).

De hecho, la catapultó tanto que los astronómicos sueldos de estos protagonista fueron noticia el año pasado, cuando se supo que cinco de los protagonistas, Kaely Couco, Johny Galecki, Jim Parson, Simon Helberg y Kunal Nayyar, cobraban casi un millón de dólares por episodio.

Estos cinco personajes eran los principales al comienzo de la serie y la trama se centraba en ellos, Penny era la vecina guapa, simpática y aspirante a actriz que se muda al piso de en frente de Leonard y Sheldon, dos científicos prácticamente inadaptados sociales que tienen dos amigos igual de “raritos” que ellos, Howard y Rajesh. El problema vino cuando Howard y Sheldon se echaron novia y aparecieron Bernadett y Amy. Ambas se hicieron principales recurrentes en la serie y ellas cobraban “solo” 200.000 dólares por episodio. Finalmente se llegó al mejor acuerdo, Couco, Galecki, Helberg y Nayyar decidieron bajarse los sueldos por episodio 100.000 dólares a repartir entre las dos actrices, de esta formas ellas pasaron a ganar unos 450.000 dólares por cada episodio de las temporadas 11 y 12.

Sin duda uno de los inolvidables fue el gran Stephen Hawkings, que se declaró fan de la serie. En la serie, Howard, ingeniero del MIT, tiene que arreglar la silla del físico. Al descubrir este correo electrónico, el también físico Sheldon Cooper, gran seguidor de la obra del científico británico, le pide a Howard que le presente a Hawking. Tras su insistencia, Howard y Sheldon llegan a un acuerdo mediante el que el ingeniero le entregará a Hawking una copia del trabajo de Sheldon a cambio de que realice varias tareas para él.

Varios días más tarde, Hawking contacta con Cooper para hablarle sobre su trabajo. Tras conocerle en persona en su propio despacho, Hawking le confiesa a Cooper que su teoría es fascinante. Sin embargo, le achaca que está equivocada por un error aritmético en la página dos. Después de comprobar el error, Sheldon pierde el conocimiento y cae al suelo. Por lo tanto, el inglés es el único personaje a lo largo de la serie capaz de humillar a Cooper.

Sheldon también jugó con el a “Palabras con amigos” y, en una ocasión, le dejó mensajes en su buzón de voz cuando estaba borracho.

También apareció en forma de juguete creado por Howard en un capítulo en el que se debatía si el juguete era o no ofensivo.

Cuando Hawking falleció a los 76 años los actores y la cadena le dedicaron una sentida despedida en sus cuentas de Instagram.

Pero la cosa no quedó ahí, la cadena grabó una especial despedida en la serie, pero finalmente no pudo emitirse. Aquí la tenéis.

In this exclusive, unaired clip from last night’s season finale, the happy couple gets one last gift from #StephenHawking. #BigBangTheory pic.twitter.com/xgpU7G7Wpw

— The Big Bang Theory (@bigbangtheory) 11 de mayo de 2018