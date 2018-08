Monster Hunter: World, análisis para PC

El ratón es un periférico básico en el mundo del PC. Con él controlamos tanto la interfaz del equipo como nuestras aplicaciones y juegos favoritos, y por ello debemos ser muy cuidadosos a la hora de elegirlo, ya que no ofrecerá la misma experiencia un modelo de gama baja que uno de gama media pensado para gaming, como el COUGAR 700M eSPORTS, por ejemplo.

Si vamos a utilizar el PC a un nivel básico no tendremos que complicarnos demasiado, ya que nos bastará con un ratón sencillo que ofrezca una buena ergonomía. Por contra, si vamos a jugar y queremos disfrutar de una buena experiencia de uso es recomendable buscar modelos más avanzados que hayan sido diseñados para gaming, ya que cuentan con un conjunto de prestaciones avanzadas y opciones de personalización que marcan la diferencia frente a las soluciones “estándar”.

En este artículo vamos a compartir con vosotros nuestra experiencia con el COUGAR 700M eSPORTS, un ratón gaming que hemos tenido la oportunidad de probar durante una semana y que nos ha dejado un buen sabor de boca.

Como siempre os daremos una visión general del ratón, un resumen con sus especificaciones más importantes y os contaremos nuestras impresiones para que tengáis una idea clara de lo que ofrece el COUGAR 700M eSPORTS. Sin más empezamos, pero antes queremos dar las gracias a COUGAR España por enviarnos una muestra.

Primer vistazo y especificaciones clave

El COUGAR 700M eSPORTS es un ratón que por precio podemos considerar como de gama media, pero lo cierto es que por calidad de acabados y diseño encaja mejor dentro de la gama media-alta. Su aspecto futurista llama la atención, pero no se ha sacrificado ergonomía a favor del diseño, algo muy importante que debemos tener en cuenta.

Nada más sacarlo de la caja el COUGAR 700M eSPORTS transmite buenas sensaciones: su chasis de aluminio y los materiales utilizados son de alta calidad y ofrecen un tacto sobresaliente. El cable está trenzado y tiene una longitud más que suficiente para conectarlo sin problemas.

Como dijimos el diseño es atractivo pero la ergonomía es buena. En los laterales tenemos una terminación en goma rugosa y contamos con una gran cantidad de botones adicionales ubicados en el lateral izquierdo. Todos son de fácil acceso, cómodos de utilizar y se pueden personalizar sin problemas utilizando el software dedicado de COUGAR.

La iluminación LED RGB es bastante discreta ya que se limita a una pequeña apertura en el frontal, aunque la verdad es que queda bastante bien y le da un toque único y original. Las opciones de personalización se reducen al color central y al efecto a mostrar: respiración o permanente. También podemos desactivarla.

En la parte posterior encontramos una rueda metálica que actúa como regulador del soporte para la palma de la mano. Con ella podemos levantarlo o bajarlo para adaptarlo a nuestro tipo de sujeción favorito, algo que sin duda se agradece ya que como sabemos no todo el mundo coge el ratón de la misma manera. También tenemos un botón dedicado que nos permite regular los DPI con un simple click (4 niveles diferentes).

A continuación os dejamos un resumen con las especificaciones clave del COUGAR 700M eSPORTS:

Tecnología láser con sensor ADNS-980. Hasta 12.000 DPI.

Procesador ARM Cortex-M0 de 32 bits integrado y 512 KB de memoria interna para grabar hasta tres perfiles diferentes.

Tasa de refresco: 1.000 Hz / 1 ms.

Construcción en aluminio y plástico.

Cable trenzado de 1,8 metros con conector USB chapado.

Microinterruptores OMRON de alta calidad (vida útil de 5 millones de pulsaciones ).

). Aceleración máxima: 30G.

Velocidad máxima de rastreo: 150 IPS.

Iluminación LED RGB personalizable.

Cuatro botones personalizables de fácil acceso.

Software COUGAR UIX SYSTEM para instalación y configuración.

Peso: 110 a 130 gramos (regulado con pequeñas pesas en el centro).

Nuestra experiencia

Como hemos dicho anteriormente la primera impresión que transmite el COUGAR 700M eSPORTS es muy buena. Su calidad de construcción se deja notar desde el primer momento y se extiende a todos los aspectos del ratón. La posibilidad de personalizar el peso y la elevación del apoyo de la parte trasera son todo un acierto. En mi caso levanté un poco dicho soporte, ya que tiendo a coger el ratón con toda la mano.

La ergonomía es muy buena, aunque la goma rugosa de los laterales tienen un tacto resbaloso que hace que el agarre no sea del todo perfecto y empaña un poco el conjunto. No es un problema grave, pero es un detalle que hay que tener en cuenta como punto de mejora en futuras revisiones del ratón.

La instalación y la configuración es muy sencilla gracias al software COUGAR UIX SYSTEM, que cuenta con todo lo necesario para configurar el ratón a nuestro gusto. Su interfaz es bastante simple y está totalmente en castellano, aunque da una ligera sensación de que todo está demasiado “compactado”. Raya a un buen nivel, pero creo que le vendría bien un pequeño lavado de cara para que todo luzca más “limpio”.

Durante esta última semana he probado el ratón tanto trabajando como jugando y mi experiencia ha sido muy positiva. El COUGAR 700M eSPORTS es un ratón muy cómodo y preciso, todos los botones han funcionado a la perfección y los clics se marcan con una gran suavidad.

En juegos he dedicado la mayor parte el tiempo a probarlo en Destiny 2 (tanto PVP como PVE) y League of Legends, dos títulos en los que el ratón juega un papel fundamental, y debo decir que no me ha defraudado. La respuesta del ratón ha sido sobresaliente, sin fallos en las marcaciones de los clics, y ha mantenido una precisión muy buena en todo momento.

Comparado con otros ratones que he podido probar y que tienen un precio similar (entre 60 y 70 euros) tengo claro que el COUGAR 700M eSPORTS ofrece una experiencia por encima de la media, y esto lo convierte en una opción muy recomendable.

Conclusiones

El COUGAR 700M eSPORTS es un ratón de alta calidad que ofrece un agarre casi perfecto, una ergonomía muy buena y un rendimiento a la altura de lo que podríamos esperar de un ratón de gama media-alta.

Su precio ahora mismo ronda los 71 euros de media, una cifra muy buena teniendo en cuenta su calidad de construcción y el valor que ofrece, ya que logra superar a modelos de otros fabricantes que tienen precios más elevados.

Si buscas un ratón que te permita disfrutar de una buena experiencia en cualquier juego y que además puedas utilizar en tu día a día sin problemas y no quieres gastar más de 80 euros el COUGAR 700M eSPORTS es una excelente opción.