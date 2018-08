Xiaomi Mi A2, análisis

Si hay algo de lo que se puede enorgullecer Xiaomi es de su trayectoria de éxito en España. En muy poco tiempo – entró oficialmente en España en noviembre del pasado año, aunque ya se vendía en algunas tiendas on-line – ha sabido ganarse al público con una oferta en la que destaca su excelente relación calidad-precio. Sin embargo, con el nuevo Xiaomi Mi A2 ha querido ir más allá.

El smartphone fue presentado en un multitudinario evento en Madrid a finales de julio. Allí ya pudimos comprobar que Xiaomi quería ponerse frente a frente con Samsung -se comparaba con el Galaxy A6- y retarle a un batalla en la gama media. Una partida donde tiene mucho que ganar.

El Xiaomi Mi A2 y su versión Lite mejora en casi todo a su predecesor. Con un procesador Snapdragon 625 de 8 núcleos y GPU Adreno 506 es lógico que funcione con gran fluidez en casi cualquier escenario. Los 4 Gbytes de RAM permiten que sea ágil y la versión de 64 Gbytes propocionan espacio de almacenamiento más que suficiente para la mayoría, que además podemos ampliar vía microSD. La nueva pantalla ofrece una resolución FHD+ (2160 x 1080 píxeles) y amplía su diagonal hasta las 5,99 pulgadas. En nuestras pruebas de uso real, bajo el terrible sol veraniego, sí echamos de menos un poco más de brillo máximo para uso exterior, pero en términos generales la visualización es buena en todo momento.

Si hay por lo que destaca el Xiaomi Mi A2 es por sus cámaras. El fabricante ha desplegado todo su poder innovador en este apartado y se nota. No solo porque la cámara trasera es dual con dos lentes de 12 y 20 megapíxeles y gran apertura focal de 1,75 sino por cómo ha cargado de funcionalidad a este hardware.

La combinación del Snapdragon 625 con 4 Gbytes de RAM es solvente.

Aplicando Inteligencia Artificial la cámara cuenta con un modo belleza que será las delicias de aquellos que quieran ser los más guapos de Instagram. Un formato muy alabado por la casa pero que a la hora de ponerlo en acción cuesta ver la diferencia frente a un modo normal. Quizás justo esa sea la gracia para no parecer el más retocado del universo. Os lo mostramos poniendo al máximo el formato belleza frente al modo normal. ¿Encuentras las diferencias?

Arriba, Imagen en modo belleza. Abajo, imagen en modo normal.

Además, la cámara mejora el modo retrato para cualquier imagen (desenfoque del fondo), integra flash con un único color de temperatura y establece selfie grupales para que nadie se quede fuera de la imagen. Algunas fotografías con esos efectos a continuación:

La cámara también permite grabar en 4K. En el caso de la delantera, el smartphone cuenta con una cámara de 20 megapíxeles que también integra HDR y opciones en las que se aplica Inteligencia Artificial.

Otro de los puntos destacables del Xiaomi Mi A2 es su autonomía. Siendo un terminal de la categoría phablet y con un hardware que pide comer, lo cierto es que la batería de 3.080 mAh está preparada para un buen rendimiento. Dura perfectamente la jornada de uso normal e incluso se puede alargar un poco más si somos conservadores en el uso. Eso sí, no ha sido mejorada respecto al modelo anterior.

El Xiaomi Mi A2 viene equipado con Android 8.1 Oreo -la versión Lite incorpora Android One- con algunos tintes personalizados por la casa china que no molestan en exceso. Nada que objetar sobre el sistema operativo que corre perfectamente y no presenta pérdida de fluidez en ningún momento. También el terminal incorpora sensor de huella dactilar en la parte trasera bajo la dos lentes de la cámara.

¿Y mis auriculares?

Xiaomi dice adiós al jack de 3,5 mm que comúnmente se usa para los auriculares. La ausencia de este conector le resta funcionalidad al dispositivo móvil, aunque la marca incluye un adaptador en el pack. Una apuesta cada vez más habitual por parte de los fabricantes que no termina de convencernos, especialmente cuando no se trata de una terminal ultrafino.

Sin embargo, el conector si se mantiene en la versión Lite del Mi A2. Un buen motivo para optar por el pequeño de la casa y que echamos -mucho- en falta en el mayor.

Conclusiones

El terminal nuevo de Xiaomi aprueba con nota. Por el precio que tiene cuenta con todo lo que un usuario puede requerir en el rango medio e, incluso, un poco más; un buen rendimiento, cámara notable y una autonomía normal tirando a buena.

En definitiva, es una buena opción para aquellos que quiera un smarpthone de batalla a un precio asequible con una cámara respetable. Mejor aún saldrá la versión Lite donde ganamos el jack de 3,5 mm para los auriculares.

Este terminal está disponible desde el 10 de agosto en los principales distribuidores de la firma desde 249 euros en su versión de 32 GB. La edición del Mi A2 Lite se puede conseguir desde 179 euros.