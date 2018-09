Kingston SSD UV500, análisis

En los últimos meses hemos visto como la tecnología de redes WiFi mesh (o malladas, como se suele traducir) ha irrumpido en el mercado de consumo como la solución óptima para llevar Internet a todos los rincones de la casa de forma inteligente. Hemos querido comprobar hasta qué punto lo consiguen y analizamos a fondo uno de los productos más interesantes del segmento, el Linksys Velop.

Velop es el sistema modular de redes WiFi de Linksys. Nuestro modelo de pruebas es el Linksys Velop Dual-Band de 3 nodos, un kit que incluye todo lo necesario para desplegar una red inalámbrica mesh y dotar de buena calidad de señal a toda la casa.

Antes de continuar, demos un repaso a las características técnicas más relevantes:

Procesador de cuatro núcleos a 716 MHz

256 MV Flash NAND + 256 MB DDR3

Bandas 2,4 GHz + 5 GHz

Velocidad AC1300 (867 + 400 Mbps)

78 mm x 78 mm x 141 mm por nodo

Modos de funcionamiento: router, puente o repetidor

Bluetooth 4.0/LE

2 x Gigabit Ethernet con detección automática WAN/LAN

3 años de garantía y soporte

En la caja encontraremos los tres módulos (idénticos, no hay nodo maestro), un cable Ethernet para conectar al router que tengamos ya instalado y cables de alimentación. La instalación básica es muy sencilla; basta conectar uno de los nodos a la red y desde la aplicación disponible para iOS o Android seguir los pasos para crear una nueva red WiFi. El proceso está diseñado para que cualquier perfil de usuario tenga listo en sistema en menos de 10 minutos.

Este proceso tan guiado y simplificado tiene una parte negativa: los usuarios de perfil más avanzado echarán de menos una interfaz web donde personalizar la configuración a medida de sus necesidades. En cualquier caso, Velop no esconde sus intenciones y desde el primer momento deja claro que es un producto diseñado para funcionar de forma automática y transparente para el usuario, diseñado para aquellos que buscan un buen rendimiento pero no complicarse con configuraciones.

Las ventajas de mesh o por qué no se trata de otro repetidor

En el mercado existen varias soluciones para mejorar la conectividad del hogar, desde instalar un router más potente a optar por repetidores WiFi, extensores PLC o simplemente cablear. El resultado depende de muchos factores, desde la calidad el hardware que instalemos a la distribución de nuestro hogar, materiales o la banda que usemos.

Sin embargo, cada vez tenemos más dispositivos conectados y exigiendo ancho de banda forma simultánea, lo que puede provocar que aunque tengamos buena cobertura la experiencia deje mucho que desear. Una red mesh o mallada está compuesta por un router y nodos (en el caso de Velop, todos pueden actuar como router) que se comunican entre ellos para crear una red inalámbrica única, que de cara al usuario funciona con el mismo SSID y contraseña.

A diferencia de lo que ocurre con otros sistemas, los nodos no necesitan comunicarse con el router para extender la red y pueden trabajar entre ellos. La red calcula de modo inteligente (normalmente en función del uso) el estado de cada nodo y gestiona de forma inteligente el ancho de banda. En la práctica esto supone que puedes jugar online sin cortes mientras en otra habitación trabajan con el PC y ven una serie de Netflix en el salón.

El espectro de redes WiFi en grandes ciudades suele estar muy congestionado, así que Velop incorpora una solución que adopta siempre en mejor canal disponible y la banda idónea para los molestos lag y cortes que puede tener una conexión inalámbrica.

En nuestras pruebas, instalando en dispositivo en un piso de 130 metros cuadrados ubicado en Madrid capital los resultados han sido fantásticos. Sobre una conexión de fibra de 300 Mb proporcionada por Movistar, Velop desplegó una WiFi que cubría todos los rincones de la estancia.

A unos 5-10 metros del router el ancho de banda supera normalmente los 250 Mb/s y en la habitación más alejada (unos 25 metros lineales) no baja de 200 Mb/s, superando notablemente los resultados del extensor WiFi que teníamos instalado. Medimos los resultados con IxChariot.

Como siempre que probamos dispositivos de este tipo, es necesario advertir que los resultados finales dependen mucho de donde los instalemos. No es lo mismo un piso que una casa, un muro de hormigón mallado puede provocar problemas y llevar WiFi de un piso bajo a un sótano es realmente complicado sin tirar de cable. Por ello, nuestra recomendación es adquirir siempre estas soluciones en un sitio donde no pongan problemas para devolverlos si no estamos satisfechos. Obviamente Velop no hace milagros, pero en igualdad de condiciones funciona entre dos y tres veces mejor que un repetidor WiFi o un PLC estándar.

En términos de estabilidad y fiabilidad la solución que propone Linksys es fantástica; no requiere de configuración alguna y es fácil comprobar cómo el sistema distribuye el ancho de banda de forma óptima y transparente.

En cualquier caso, conviene no llevarnos a engaño; aunque hablamos de tecnología de última generación, los nodos se comunican vía WiFi así que es necesaria una mínima cobertura entre uno y otro para obtener buenos resultados. Si no es el caso, una opción puede ser conectar uno de los nodos a un cable Ethernet para que actúe como repetidor.

Conclusiones

La tecnología WiFi mesh ha llegado para quedarse. Por el momento, la diferencia de precio respecto a otras soluciones es notable (así como la diferencia de rendimiento), pero constituye una solución ideal para aquellos usuarios que buscan una conectividad de calidad sin complicaciones.

Este producto va orientado a usuarios que no están satisfechos con el rendimiento inalámbrico de su router y no consiguen mejorarlo con soluciones como los repetidores o los PLC. Linksys Velop ofrece un rendimiento magnífico, pero es importante tener en cuenta que en función del área a cubrir notaremos más o menos diferencias.

El Linksys Velop Dual-Band de 3 nodos ya está disponible en los distribuidores oficiales por un precio aproximado de 299 euros. El pack de tres está recomendado para estancias de hasta cuatro habitaciones, si tenemos un piso más pequeño podemos optar por los modelos A2200 o A2400 que están por debajo de 200 euros.