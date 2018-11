E3 2019: Sony se retira, Microsoft y Nintendo vuelven

Ayer mismo Sony reveló que no asistiría al próximo E3 2019, lo que implicaría la primera ausencia de la marca japonesa en los 24 años de historia de la feria, mientras que Microsoft y Nintendo han optado por confirmar su asistencia reivindicando la importancia de la misma en el sector.

No obstante, pese a la enorme relevancia de estas tres compañías, no se trata ni mucho menos de las primeras ausencias o vueltas a la feria, ni de los anuncios más estrambóticos, como ya vimos en el caso de THQ Nordic este año, quienes prefirieron enfocarse en disfrutar del mundial de fútbol de Rusia.

Ya hemos presenciado anteriormente cómo otras desarrolladoras como se desvinculaban del E3 para crear sus propias conferencias, celebradas igualmente en las fechas próximas a la feria, y logrando así captar la atención exclusiva de los jugadores.

E3 2019, el primero sin Sony

Comenzaremos hablando de la baja de Sony, sin duda la confirmación más sorprendente. En una declaración proporcionada por Game Informer, Sony confirmó que “no llevará a cabo ninguna conferencia de prensa alrededor del E3 2019 […] pero continúa buscando oportunidades creativas para involucrar a la comunidad“.

Esta no es la primera vez que Sony expresa sus ideales sobre “pensar de manera diferente” con respecto a sus eventos. Ya en el E3 de este año vimos como la compañía abandonaba su habitual reunión informativa ​​para centrarse en exclusiva en cuatro de sus títulos más grandes: Death Stranding, Spider-Man, Ghost of Tsushima y The Last of Us Part 2.

Así pues, ya son muchos los que abogan por un PlayStation Experience especial para el año que viene, aunque hay que tener presente que este mismo año ha sido el primero en el que no realizará su evento anual desde su inicio en 2014.

El pasado mes de septiembre, Shawn Layden, presidente de Sony Interactive Entertainment y Worldwide Studios ya sentenció sus intenciones “No queremos establecer expectativas muy altas y luego no poder cumplirlas“.

Microsoft y Nintendo renuncian a sus propias ferias

Por su parte, Microsoft y Nintendo han querido aprovechar el descontento y la sorpresa generados por la noticia de Sony para anunciar su vuelta el próximo E3 2019.

Además de confirmar su asistencia, Reggie Fils-Aime, el conocido presidente de Nintendo América, ha aprovechado para ensalzar la importancia de este tipo de ferias: “El E3 es una oportunidad excelente para que compartamos nuevos juegos y nuevas experiencias con los aficionados y nuestros socios de todo el planeta […] Cada año discutimos cuál es la mejor forma de aprovechar el evento para llevar sonrisas a la gente“.

Por su parte, Microsoft mantiene un discurso similar, señalando su vicepresidente ejecutivo de Xbox, Phil Spencer que “el E3 es una plataforma increíble para mostrar lo vibrante y atractivo de los videojuegos que sigue incrementando cada año el alcance del evento entre aficionados y la industria, tanto en número de asistentes como en presencia en línea“.

De esta manera Nintendo y Microsoft se unen al listado de confirmaciones que incluye ya a otras desarrolladoras recurrentes como Ubisoft, Activision y Warner Bros. Interactive.