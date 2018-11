Intel soportará Adaptive Sync como AMD ¿Aguantará NVIDIA con G-Sync?

Intel soportará Adaptive Sync en sus tarjetas gráficas, apostando por el estándar de VESA al igual que hace AMD con FreeSync y dejando sola a NVIDIA, la única que ofrece una solución propietaria (G-Sync) para estas tecnologías de sincronización de imágenes que se están convirtiendo en característica imprescindible a la hora de crear pantallas de visualización para juegos.

Intel activó una estrategia de crecimiento para su división de gráficos con la contratación estelar de Raja Koduri, ex-responsable del grupo Radeon Technologies de AMD. Y ha sido interesante, con la sorpresa que supuso el lanzamiento del procesador Core con GPU Radeon en alianza con su rival AMD y -aún más importante- el anuncio de su primera gráfica dedicada en 20 años con llegada prevista en 2020.

Otra de las novedades llegó del rumor del soporte para Adaptive Sync, un extremo que ha confirmado en Twitter Lisa Pearce, directora de ingeniería de software de gráficos en la división de Intel que dirige Raja Koduri. El anuncio es simple y apunta a NVIDIA. Intel utilizará interfaces estándar y abiertas que ya están disponibles y que tienen el “impacto y la base de instalación más amplia”.

Yes. We are supporting Adaptive Sync. @gfxlisa explains more. pic.twitter.com/oWKcRurmbr

— Intel Graphics (@IntelGraphics) 14 de noviembre de 2018