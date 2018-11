Novedades VOD 47/18: The Last Kingdom estrena su tercera temporada en Netflix

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y, una edición más, los lanzamientos vuelven a estar bastante repartidos entre los principales canales disponibles en España, lo cual siempre es buena señal. Sigue leyendo para saber qué tienes para ver este finde.

The Last Kingdom

A falta de grandes títulos, esta semana destacamos por encima del resto la tercera temporada de The Last Kingdom, una coproducción de Netflix con BBC que no goza de la fama de otras producciones similares, pero que merece la pena. Si te gustan las series de contexto histórico tipo Vikingos, te gustará The Last Kingdom, porque de vikingos y sajones va la cosa.

Frontera

Esta semana también ha llegado a Netflix la tercera temporada de Frontera, otra serie de ambientación histórica, esta unos cuantos siglos por delante de la anterior. Con un reparto bastante solvente encabezado por Jason Momoa (Conan el Bárbaro, Juego de Tronos), sin embargo, bastó una primera temporada para que la crítica la empalara como mediocre. Pero quizás ha remontado desde entonces.

Crónicas de Navidad

Para toda la familia Netflix estrena Crónicas de Navidad, la típica película con niños, un Papá Noel interpretado por Kurt Russell y la resabiada historia en la que hay que salvar la Navidad. Por lo menos para echarse la siesta tiene que servir.

Como es habitual, si no te gusta nada de esto, Netflix tiene más contenidos propios con los que intentar engatusarte:

Greenleaf , tercera temporada de esta serie dramática en torno a una familia muy eclesiástica.

, tercera temporada de esta serie dramática en torno a una familia muy eclesiástica. Baja por enfermedad (Stick Note), serie británica de humor protagonizada por Rupert Grint (Harry Potter) cuyas dos primeras temporadas se ha agenciado Netflix.

(Stick Note), serie británica de humor protagonizada por Rupert Grint (Harry Potter) cuyas dos primeras temporadas se ha agenciado Netflix. Sabrina , otra película de terror indonesia que nada tiene que ver con la serie, sino con un horripilante muñeco endemoniado.

, otra película de terror indonesia que nada tiene que ver con la serie, sino con un horripilante muñeco endemoniado. The Final Table , primera temporada de esta competición culinaria que no es otra cosa que el Top Chef de Netflix.

, primera temporada de esta competición culinaria que no es otra cosa que el Top Chef de Netflix. Y para los peques de la casa, las series de dibujos animados Motown Magic (T1) y Kulipari: Dream Walker (T1).

Otros contenidos que recoge la cadena incluyen la película asiática Target, básicamente una copia de Saw; la serie de suspense Cómo defender a un asesino (T4), la serie paranormal Transferencias (T1), la serie cómica Hollywood Darlings (T1) y la series española de suspense Fugitiva (T1).

Mitos y leyendas

Saltamos a Amazon Prime Video, que tras una semana de sequía regresa con varios contenidos exclusivos de interés, como es el caso de la segunda temporada de Mitos y leyendas (Lore), una antología de terror surgida de un podcast y con un espíritu indie cuando menos curioso. Además, llega doblada y subtitulada, así que bien por Amazon.

Venganza: Orígenes

Otra serie exclusiva de Amazon Prime Video, al menos por estos lares, es Venganza: Orígenes (Taken), cuya segunda temporada ya está disponible al completo con su doblaje y subtitulado de rigor. Es la adaptación televisiva de las películas de espías protagonizadas por Liam Neeson.

La Purga

Por último, Amazon Prime Video se redime con el doblaje y subtitulado de la primera temporada de La Purga, la serie derivada de las películas del mismo nombre (La noche de las bestias en España). La trama se desenvuelve en un futuro distópico en el que una noche al año, está permitido el crimen indiscriminado.

Pero al igual que Netflix, Amazon Prime Video viene con más cosas bajo el brazo:

Startup , tercera temporada de esta serie dramática que mezcla el mundo de la tecnología y el crímen.

, tercera temporada de esta serie dramática que mezcla el mundo de la tecnología y el crímen. Coldplay: A Head Full of Dreams, el documental sobre la popular banda británica de pop.

Y más, incluyendo las dos temporadas de la serie española de intriga Estoy vivo; la peli española de dibujos Ozzy, con humor y perros para amenizar la velada; o las dos temporadas de Dino Dana, serie de fantasía y donosaurios para niños.

Tell Me a Story

Pasamos a HBO, que como de costumbre es la que menos material lanza, pero esta semana tiene un par de cosas interesantes para ofrecer. Es el caso de Tell Me a Story, una miniserie cuyos derechos se ha agenciado y que superpone fábulas clásicas como Los tres cerditos, Caperucita Roja y Hansel y Gretel en un contexto moderno de acción y crimen. Por cierto, es un remake de la serie mexicana Érase una vez. ¿Superará a la original?

La amiga estupenda

Otra producción propia de HBO es la miniserie italiana La amiga estupenda, basada en la novela de Elena Ferrante y que traslada la historia al Nápoles de mediados del siglo pasado, en el cual discurre las vivencias de dos amigas y su particular mundo de descubrimientos.

Para terminar, un apunte: Facebook Watch estrena la serie Queen America protagonizada por Catherine Zeta‑Jones y ya disponible para ver… a través de la aplicación móvil de la red social. Ahí queda por si a alguien le interesa, pero dadas las limitaciones de la plataforma y todo lo que tiene detrás… Ni con un palo, ¡gracias!