Diablo 4 en desarrollo: hubo una versión basada en Dark Souls

Miembros de Blizzard han confirmado que Diablo 4 lleva varios años en desarrollo, aunque también han indicado que éste ha sido bastante problemático. El trabajo en la nueva entrega de la franquicia comenzó prácticamente tras el lanzamiento de Diablo III, un juego que como sabemos no ha tenido el éxito esperado.

Según podemos leer en la fuente de la noticia los responsables de Diablo III comprendieron desde el primer momento que el juego no iba a conseguir los resultados esperados, y que por ello se plantearon cancelar cualquier tipo de contenido descargable (expansiones) y acelerar el desarrollo de Diablo 4. La idea era lanzar dicho juego cuanto antes, pero al final nada salió según lo previsto.

Esto explica por qué Diablo III solo ha recibido una ampliación de contenido, Reaper Of Souls, y un personaje adicional, el nigromante, ¿pero qué ha pasado con Diablo 4? Pues muy sencillo, que hubo una primera versión en desarrollo y que ésta acabó siendo cancelada.

Ese primer desarrollo de Diablo 4 comenzó en 2013 y fue cancelado en 2016, lo que significa que la nueva versión de este esperado juego todavía se encuentra en una etapa relativamente temprana, y que es poco probable que la veamos antes de 2020.

Sé que os preguntáis por qué decidió Blizzard cancelar esa versión tras tantos años de trabajo y la explicación no tiene mayor complicación, sus responsables creyeron que el proyecto no iba a cumplir tampoco con sus expectativas y por ello decidieron volver a empezarlo desde cero.

La versión cancelada de Diablo 4 estaba inspirada en Dark Souls, la conocida franquicia de Hidetaka Miyazaki. Esto quiere decir que daba el salto a una perspectiva en tercera persona y que adoptaba algunos de sus elementos clave. Al final la idea no cuajó y el desarrollo de este juego ha vuelto a sus raíces.

Esto quiere decir que Diablo 4 mantendrá la perspectiva isométrica que ha caracterizado a la franquicia desde sus inicios, pero además contará con una estética más oscura, tétrica y seria, algo que sin duda gustará a los fans de la saga. Ahora solo cabe esperar que sepan adaptar correctamente la jugabilidad y que rescaten el sistema de runas que vimos en Diablo II, ya que aportaba un gran valor en la etapa final de juego.

Como hemos indicado el lanzamiento de esta nueva entrega podría producirse en algún momento de 2020, lo que sugiere que Diablo 4 podría convertirse en uno de los primeros juegos intergeneracionales, es decir, que podría llegar a PS4, Xbox One y a PC, y también a PS5 y Xbox Two. Ya ocurrió con Diablo III, que llegó a PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One y PC, así que tiene sentido.