Requisitos de Anthem para PC: fecha de inicio de la alpha abierta

Los requisitos de Anthem para PC han sido confirmados de forma oficial, aunque de una manera un tanto particular, ya que no se ha producido un listado en la web oficial del juego, ni tampoco se ha emitido un comunicado.

Ha sido la pantalla de acceso a la alpha del juego la que nos ha dejado ver los requisitos de Anthem para PC, y lo cierto es que nos parecen bastante asequibles, sobre todo porque se indica claramente que es una configuración recomendada y no una configuración mínima. Esto quiere decir, en resumen, que estamos ante los requisitos recomendados.

Anthem es uno de los proyectos más importantes que tiene entre manos BioWare, un estudio que cometió un gran error con Mass Effect Andromeda y que no puede permitirse un nuevo fracaso, ya que podría acabar enfadando a EA.

Desde que fue anunciado generó una gran expectación, pero los últimos vídeos con escenas de juego real han traído la sombra del downgrade sobre Anthem. En el vídeo que acompañamos podemos ver cómo lucía en 2017 y qué aspecto tiene en 2018. Se aprecia una reducción de calidad gráfica bastante marcada, aunque no es el primer juego triple A (ni será el último) en sufrir este tipo de prácticas, basta recordar lo ocurrido con otros con The Witcher III o con The Division, por ejemplo.

He querido hablar del tema del downgrade porque debemos asociarlo a los requisitos de Anthem para PC, ya que como dijimos son razonables y están dentro del nivel habitual que presentan otros juegos que han sido desarrollados sobre la base de las consolas de nueva generación. Esta es la configuración recomendada que lista la Alpha de Anthem:

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i5 3570 (cuatro núcleos) o FX 6350 (tres módulos y seis núcleos).

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 970 o Radeon R9 390.

60 GB de espacio libre.

Cualquier PC actual de gama media cumple sin problemas con esos requisitos, que equivalen aproximadamente a un Pentium G4560-Ryzen 3 1200 y a una GTX 1060 de 3 GB-RX 570 de 4 GB. No tenemos información sobre los requisitos mínimos, pero podemos apostar por una configuración similar a la que os vamos a dejar a continuación:

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i3 o Phenom II X4.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 660 o Radeon HD 7850.

60 GB de espacio libre.

Podéis apuntaros a la alpha abierta a través de este enlace. Os recordamos que estará activa los días 8 y 9 de diciembre, y que el lanzamiento del juego se producirá el 22 de febrero de 2019 en PC, Xbox One y PS4.