Nuestros lectores hablan: ¿cuál ha sido el mejor juego de 2018?

Ha sido un año muy movido dentro del mundo del videojuego. Hemos visto muchos lanzamientos de primer nivel y otros que no han cumplido del todo con las expectativas, una realidad que hace que sea muy complicado elegir cuál ha sido el mejor juego de 2018.

La lista de posibles candidatos es bastante amplia, sobre todo si no excluimos de la lista a los exclusivos de consola. Maravillas como God of War o el aclamado Red Dead Redemption 2 son con total seguridad dos firmes candidatos que nos vienen ahora mismo a la cabeza, pero si pensamos un poco nos acordaremos también de otras joyas como Battlefield V o el genial Sea of Thieves.

Tampoco sería justo olvidarnos de títulos tan esperados como Soul Calibur VI, Vampyr, Darksiders III, State of Decay 2, Pillars of Eternity II: Deadfire, Dragon Ball FighterZ, Monster Hunter World, Shadow of the Tomb Raider, Hitman 2, Detroit: Become Human o incluso el controvertido Fallout 76. Y es que al final ya se sabe, el “paladar” de cada uno es diferente, y esto acaba afectando a su decisión personal.

Antes de nada debo decir que creo que lo importante es que este ha sido otro gran año para el sector del videojuego. No hay duda de que las consolas actuales siguen lastrando el desarrollo y que hemos llegado a un techo técnico que no se va a derribar hasta que lleguen PS5 y Xbox Two, pero resulta loable que a pesar de esa realidad títulos como Red Dead Redemption 2, God of War, Shadow of the Tomb Raider y Battlefield V logren todavía sorprender a nivel técnico. Meritorio, sin duda.

En lo personal debo decir que a nivel técnico los dos juegos que más me han gustado este año han sido God of War, exclusivo de PS4, y Red Dead Redemption 2, exclusivo para PS4 y Xbox One. Mi elección está entre esos dos. No es una decisión fácil, pero me inclino por la obra de Rockstar por ser un título abierto y con muchas más posibilidades y horas de juego.

Ahora os toca a vosotros, ¿cuál creéis que ha sido el mejor juego de 2018? Los comentarios son vuestros.