Windows 10 no puede con Windows 7, de momento

Windows 7 (38,89%) sigue siendo el rey del escritorio informático de acuerdo con los datos de cuota de mercado del mes de noviembre publicados por NetMarketShare. La buena noticia para Microsoft es que Windows 10 (38,14%) está reduciendo distancias y podría alcanzar el primer puesto en los próximos meses.

Windows 10 perdió una décima de cuota de mercado, motivado, quizá, por el fiasco de la última actualización de otoño que no termina de llegar a todos los usuarios mediante Windows Update por la cantidad de errores de la versión. Ya lo hemos hablado. Lo de Windows 10 es un ‘quiero y no puedo’ y gana cuota de mercado más por el interés comercial de Microsoft en impulsarlo que por cualidades propias, que las tiene, pero también inconvenientes frente a Windows 7.

Hace años que Microsoft canceló las licencias de Windows 7 para OEMs y también la distribución comercial en retail, si bien todavía pueden encontrarse. El sistema ha dejado de recibir cualquier tipo de mejora de funcionamiento o nuevas características y el soporte de Microsoft se ha reducido al mínimo absoluto, las actualizaciones de seguridad.

Tampoco ha recibido componentes como el navegador Edge, Cortana o las librerías básicas en videojuegos, DirectX 12, que no se han implementado por motivos comerciales y no técnicos. No tiene soporte oficial para las nuevas plataformas de procesamiento de Intel y AMD ni pueden manejar los nuevos dispositivos de realidad virtual basados en la plataforma Windows Mixed Reality. La nueva suite Office 2019 no funciona en Windows 7, en otro detalle de lo que hablamos: “al enemigo ni agua”.

Y todo por impulsar Windows 10 en una estrategia superagresiva que no ha funcionado. Hemos alcanzado tres años de su lanzamiento y la cuota de mercado es mucho más baja de lo previsto inicialmente por Microsoft. El objetivo de alcanzar los 1.000 millones activos con el sistema en dos años simplemente se ha cancelado ante la imposibilidad de su cumplimiento.

Y así seguimos. Es probable que el mes próximo o a comienzos de 2019 Windows 10 supere a Windows 7 en cuota de mercado, pero las conclusiones generales van a cambiar poco. Windows 7 tiene soporte oficial solo hasta comienzos de 2020 y ya es seguro que se va a convertir en “otro caso Windows XP” ante los millones de equipos que lo seguirán usando cuando llegue esa fechas. A no ser que Microsoft convenza a los usuarios mejorando Windows 10… Tiene trabajo comenzando por su estabilidad.

Por lo demás, Windows 8.1 sigue perdiendo terreno, mientras que la suma de sistemas Mac instalados cayó un par de décimas al 9,71%. Linux fue uno de los pocos sistemas que subió el último mes, aunque apenas una décima al 2,08%.