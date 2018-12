Lanzamientos: listado de juegos de Diciembre

Comienza ya la cuenta atrás para decirle adiós a este 2018, y a falta de que este viernes se confirmen los ganadores de los Game Awards de este año, todavía nos quedan algunos lanzamientos durante el mes de diciembre.

Y es que con las rebajas navideñas a la vuelta de la esquina, y unas largas listas de regalos por cubrir, no os podéis perder este listado con nuestra selección de lanzamientos para diciembre, ordenados por su fecha cronológica de salida.

3 de Diciembre

PlayStation Classic

A falta de uno, que mejor que hasta 20 juegos clásicos para rememorar nuestras infancias. Después del enorme éxito de las mini-consolas de Nintendo, Sony se une al fenómeno mini con el lanzamiento de su mítica PlayStation. Ya disponible, y con algo más stock que las anteriores consolas de su competencia, ya podemos comprar nuestra PlayStation Classic a partir de los 99 euros.

 

4 de Diciembre

Just Cause 4

Una nueva entrega de la exitosa saga de acción de Square Enix. Cargada de grandes mapas y, sobre todo, mucha mucha acción, Just Cause 4 hace un gran hincapié en las nuevas físicas de destrucción, entre las que se han añadido los impresionantes efectos de desastres meteorológicos como tornados, ventiscas o tormentas de arena, que interactuarán con este mundo abierto sandbox.

 

Just Cause 4 ya está disponible para PS4 y Xbox One, bajo un precio de 69,99 euros; y en PC en exclusiva a través de Steam, disponible desde 59,99 euros.

Command & Conquer: Rivals

Presentado entre los lanzamientos de EA durante la pasada feria E3 2018, y con una acogida primeramente negativa, finalmente llega la reversión de este clásico juego de estrategia en tiempo real con el que disfrutamos en su día, esta vez, adaptado para dispositivos móviles.

 

Command and Conquer: Rivals llegará disponible para iOS y Android, descargable de manera totalmente gratuita, e incluyendo diversos contenidos adicionales mediante micropagos.

Mutant Year Zero: Road to Eden

Creado por un equipo formado por los antiguos desarolladores de Hitman y el diseñador de Payday, Mutant Year Zero: Road to Eden es un juego de aventura táctica que combina el combate por turnos de otros juegos como XCOM, con una elaborada historia, y toques de exploración y sigilo.

 

Mutant Year Zero: Road to Eden ya está disponible para PS4, Xbox One y PC desde los 34,99 euros de su edición estándar, habiendo sufrido un pequeño retraso en el desbloqueo en la PS Store.

Thronebreaker: The Witcher Tales

Tras casi un mes desde su estreno en PC, llega a consolas este juego de rol para un jugador, ambientado en el mundo de The Witcher, que combina exploración, una intensa narrativa, y la estrategia y mecánicas de las batallas de cartas.

 

Thronebreaker: The Witcher Tales ya está disponible para PS4 y Xbox One, por un precio de 25,99 euros, y en PC a través de Steam con una curiosa rebaja de 10 céntimos, desde los 25,89 euros. Además, por la compra del juego, obtendremos también contenidos adicionales para GWENT, el juego de cartas de The Witcher.

Toki

Vuelve un clásico de las recreativas. Este remake del popular juego arcade de acción y plataformas, promete traer toda la nostalgia de los 90: ayuda al pobre Toki a rescatar a su amada y superar la terrible maldición que le ha convertido en mono.

 

Toki llega remasterizado de forma exclusiva para la Nintendo Switch, y bajo un precio de lanzamiento de 34,99 euros.

Subnautica

Un curioso juego de aventuras desarrollado que nos permitirá explorar libremente el enorme océano de un planeta alienígena, conocido como 4546B, mientras tratamos de recolectar todo tipo de recursos que nos ayuden a sobrevivir bajo este entorno hostil.

 

Subnautica ya está disponible para comprar en PC a través de Steam, bajo un precio de 20,99 euros; y en consolas para PS4 y Xbox desde los 29,99 euros.

Override: Mech City Brawl

Nos presenta un juego de lucha en el que podremos controlar hasta 12 personajes distintos, todos robots gigantes o “Mechas”, enfrentándonos en escenarios modelados a partir de ciudades y países reales. Además, cada mecha contará con sus propios movimientos y habilidades especiales, así como de una posibilidad de personalización de apariencia.

 

Override: Mech City Brawl ya está disponible para pre-ordenar PC a través de Steam, PS4 y Xbox One, pudiendo encontrarlo ya en formato digital desde 29,99 euros, y en formato físico rondando entre los 35 y 40 euros.

5 de Diciembre

Edge of Eternity

Edge of Eternity es un JRPG cargado de acción y exploración, y con un mundo abierto de ambientación combinada entre la fantasía medieval y el estilo steampunk. Pese a ser un juego online, contará también con una línea de historia, que tal y como advierten sus creadores, supondrá un gran pilar para el desarrollo del juego, y contendrá cierto toque para adultos (aunque sin llegar a mostrarse nunca en nada en escena).

 

Edge of Eternity ya está disponible a través de Steam, y en exclusiva para PC, bajo un precio de 19,99 euros. No obstante, cabe recalcar que el jugo se encuentra actualmente en fase de acceso anticipado.

6 de Diciembre

The Last Remnant Remastered

Se trata de la remasterización del ya clásico juego de rol de Xbox 360, lanzado en 2008, que habiendo llegado hace ya 9 años para PC, finalmente aterrizará en PlayStation 4.

 

The Last Remnant Remastered ya está disponible a través de la tienda de Microsoft, y desde ya mismo también disponible en la PS Store, desde 19,99 euros.

Jagged Alliance: Rage

La segunda entrega de este juego de aventura, estrategia y combates por turnos, que nos pone en la piel de unos mercenarios un tanto peculiares, siguiendo con los sucesos 20 años después de la historia de su primer título.

 

Jagged Alliance: Rage ya está disponible para PC a través de Steam, bajo un precio de 19,99 euros; y en consolas para PS4 y Xbox One desde 29,99 euros.

7 de Diciembre

Super Smash Bros. Ultimate

Uno de los lanzamientos más ansiados por los fans de Nintendo, y sin duda del año. Esta nueva entrega del clásico juego de luchas multijugador nos traerá de vuelta a todos luchadores de anteriores ediciones, más de 100 escenarios, y hasta 800 temas musicales.

 

Pero eso no es todo, y es que además incluirá nuevos modos tanto para un jugador como multijugador, así como la promesa de varios lanzamientos de DLCs con nuevos personajes y funcionalidades con el paso del tiempo.

Super Smash Bros. Ultimate estará muy pronto disponible, en exclusiva para Nintendo Switch, y desde un precio inicial de 69,99 euros para su versión estándar. Al igual que el resto de juegos de Switch, este Smash requerirá de una suscripción a Switch Online para disfrutar de sus funciones en línea.

Katamari Damacy Reroll

Una de las apuestas y lanzamientos más curiosos de Nintendo, que nos introduce esta reversión de este juego de plataformas y puzzles, anteriormente sólo estrenado en la consola portátil DS, siendo ésta la primera vez que se aventura fuera de Japón.

 

Katamari Damacy Reroll estará disponible no sólo en Switch, sino también para PC, bajo un precio de salida de 29,99 euros.

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG)

Poca presentación necesita este juego. Y es que quien no conoce ya este juego de supervivencia a lo Battle Royale, que todavía lucha por alzarse como el líder de su género, ampliando finalmente sus fronteras hasta los jugadores de PlayStation.

 

PlayerUnknown’s Battlegrounds ya está disponible a través de la tienda de Microsoft para PC tanto como para Xbox One, sumándose ahora a la PS Store y los jugadores de PS4, bajo un precio de 29,99 euros.

10 de Diciembre

Dusk

Se trata de la gran apuesta de la desarrolladora independiente Arsenal Studio, que nos propone un juego de exploración ambientado en un mundo abierto post-apocalíptico que nos introducirá de lleno en el survival horror.

 

Sin embargo, por el momento parece que el proyecto de desarrollo de Dusk está atravesando un pequeño bache debido a la falta de financiación, por lo que parece ser que el proyecto estaría parado, considerándose incluso su cancelación.

11 de Diciembre

Desert Child

Personalmente, uno de los lanzamientos del mes más llamativo a la par que extraño. La Tierra se ha convertido en un planeta inhabitable, por lo que ha comenzado la emigración a Marte. Así pues, encarnaremos a un joven corredor de motos voladoras al que deberemos ayudar a reunir el dinero suficiente, por medio de carreras y trabajos varios, para conseguir el boleto al planeta rojo.

 

Desert Child se estrenará con sus lanzamientos en PC, PS4 y Switch, llegando a Xbox One un día más tarde, y estando disponible desde los 11,99 euros. Sin embargo, por el momento el juego no cuenta con una traducción al español (aunque sí una versión adaptada para LATAM).

11 de Diciembre

Insurgency: Sandstorm

Se trata de la secuela del exitoso FPS indie (disparos en primiera persona) Insurgency, que nos promete una experiencia mejorada, ampliada y aumentada en todos los sentidos, y que llegará de mano de la conocida productora Focus Home Interactive.

 

Insurgency: Sandstorm estará disponible para PC a través de Steam bajo un precio de 29,99 euros; aunque ya están confirmados sus lanzamientos en PS4 y Xbox One, estos todavía permanecen sin una fecha confirmada.

12 de Diciembre

Super Animal Royale

Sin duda estamos en el año de los Battle Royale. Tras el aplastante triunfo de Fortnite y PUBG, no han parado los lanzamientos con todo tipo de versiones de este modo de juego de supervivencia, esta vez transformado en una mezcla entre lo mono y peludito, y la muerte.

 

Super Animal Royale estará disponible para PC a través de Steam, aunque todavía en formato de acceso anticipado, y desde 10,99 euros en su versión básica.

13 de Diciembre

Book of Demons

Estrenado en 2016 en fase temprana de desarrollo, este juego se presentó como un híbrido entre exploración de mazmorras (también conocidos como dungeon crawler), construcción de mazos de cartas, y un Hack and Slash con toques roleros.

 

Tras dos años y medio en Steam en forma de acceso anticipado, finalmente Book of Demons se estrenará como juego completo, manteniendo su actual precio de 21,99 euros.

Omensight: Definitive Edition

Se trata de un juego de acción y aventura gráfica, en el que encarnaremos a una poderosa guerrera mística llamada Harbinger. Tras ser testigos de la destrucción del mundo, y para prevenirnos de la aniquilación del mismo, deberemos volver atrás y tratar de resolver un misterioso asesinato.

 

Omensight se estrenó a principios de este año en PC, disponible en Steam por 16,79 euros; y estrenándose ahora en la Nintendo Switch, bajo un precio de 19,99 euros.

GRIS

GRIS es un juego de plataformas ambientado en un profundo mundo fantasía creado a partir de acuarelas en movimiento, y que busca crear una experiencia narrativa serena y evocadora, sin el uso de diálogos. Todo ello de la mano de Nomada Studio, un pequeño estudio independiente español, y el talento de sus tres miembros.

 

GRIS estará disponible próximamente para PC, a través de Stream, y en exclusiva para consolas en Switch, aunque por el momento no se ha confirmado su precio de salida.

14 de Diciembre

Borderlands 2 VR

Vuelve el icónico shooter-looter, esta vez a modo de experiencia inmersiva en esta adaptación de su segunda entrega al sistema de realidad virtual de Sony. Haz explotar a los bandidos con la puntería del mundo real, golpea a los psicópatas en la cara con tus propias manos, conduce en vehículos de bandidos robados, e intenta dedicarle un poco de tu tiempo a liberar a Pandora de las garras de villano Jack El Guapo.

Borderlands 2 VR ya está disponible para pre-reserva a través de la PlayStation Store, bajo un precio de 49,99 euros.

Big Crown: Showdown

Big Crown: Showdown convierte a los amigos en enemigos con una competición por la corona que se desarrolla a través de divertidos combates multijugador, en modo local u online hasta 4 jugadores, ambientados en 3 mundos de temática toon medieval.

 

Big Crown: Showdown estará disponible para PC a través de Steam, y en consolas para PS4, Xbox One y Switch, y bajo un precio compartido entre plataformas de 12,99 euros.

17 de Diciembre

Firewatch

El galardonado juego de aventura y misterio en primera persona, desarrollado por la compañía independiente Campo Santo, finalmente aterriza en la consola portátil de Nintendo.

 

Firewatch ya está disponible actualmente para PC, Xbox One y PS4, y próximamente en Switch, bajo un precio único compartido para todas las plataformas de 19,99 euros.

18 de Diciembre

Warhammer: Vermintide 2

La secuela de Warhammer: End Times – Vermintide, volvemos a encontrarnos con un épico juego cooperativo para 4 jugadores, en el que nos enfrentaremos a las fuerzas de Chaos y Skaven dentro de la ambientación y el mundo de Warhammer Fantasy.

 

Warhammer: Vermintide 2 está ya disponible en PC, desde 27,99 euros; Xbox One, desde 29,99 euros; y finalmente llega a PS4 bajo un aparentemente elevado precio de 59,99 euros, todavía pendiente de confirmar.

21 de Diciembre

Fitness Boxing

Una nueva de Nintendo que retoma las rutinas deportivas dentro del entorno de nuestra casa, como ya vimos en anteriores títulos como Wii Fit, centrado esta vez en exclusiva en los ejercicios de boxeo.

 

Fitness Boxing estará disponible en exclusiva para Nintendo Switch bajo un precio de 49,99 euros, y adelantando sus lanzamientos en Europa y Asia un mes antes que en América.

Sundered: Eldritch Edition

Se trata de una nueva edición más completa de la aventura de acción y plataformas original, con cooperativo para 4 jugadores y una nueva misión.

 

Sundered: Eldritch Edition está actualmente disponible para PC a través de Steam, y para PS4, a los cuales próximamente se unirán los lanzamientos en Xbox One y Switch, con un precio de salida de 19,99 euros en ambas plataformas.

Diciembre (sin fecha confirmada)

Marvel’s Spider-Man: Silver Linings (DLC)

Confirmado para el mes de diciembre, aunque sin una fecha fijada, llegará el tercer pack de contenidos a Marvel’s Spider-Man, que incluirá un nuevo pack de misiones llamado Silver Linings. Sin embargo, por el momento se podría decir que esa es la única información disponible, esperándose un anuncio por parte de Insomniac Games en los próximos días.

Marvel’s Spider-Man y todos sus lanzamientos de DLCs continúan siendo exclusivos para la consola de Sony. En cuanto a su precio, se espera que al igual que las anteriores entregas, Marvel’s Spider-Man: Silver Linings salga a la venta bajo un precio comprendido entre los 7,99 y 19,99 euros,