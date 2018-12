NASA publica una autofoto de InSight en Marte

NASA ha publicado la primera autofoto de InSight, el robot geofísico que llegó a la superficie marciana a finales de noviembre para abrir un nuevo capítulo de la exploración espacial.

La autofoto de Insight se compone de 11 imágenes unidas formando un mosáico tomadas en distintos ángulos por la cámara que está situada en el codo del brazo robótico del robot. Se aprecia toda la cubierta, instrumental y paneles solares.

La agencia espacial también ha publicado otra imagen compuesta por 52 tomas distintas, en este caso del terreno circundante al robot.

Before I dig deep into #Mars, I’m focused on becoming more aware of my surroundings. That’ll help me place my instruments in the best spot on the surface. Here’s a new mosaic of my workspace, stitched together from 52 photos. More: https://t.co/IfIIWQjCOi pic.twitter.com/JfbPmUg2ec

— NASA InSight (@NASAInSight) 12 de diciembre de 2018