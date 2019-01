Muere Nancy Grace, la “madre” del telescopio espacial Hubble

Días tristes para la los amantes de la exploración espacial, Nancy Grace ha fallecido a la edad de 93 años. Puede que su nombre no os diga nada así en frío, pero si os digo que es considerada como la “madre” del telescopio espacial Hubble estoy seguro de que la cosa cambia.

Nancy Grace ha sido todo un ejemplo, no solo por su talento y por haber dado forma a uno de los proyectos más importantes de toda la historia de la exploración espacial, sino porque además fue la primera mujer en convertirse en jefa de astronomía en la Oficina de Ciencia Espacial de la NASA.

¿Por qué es considerada Nancy Grace como la madre del Hubble?

Sé que os hacéis esa pregunta, y no os vamos a dejar con la duda. Nancy creyó en el proyecto desde el principio y fue la encargada de convencer a la comunidad científica para que le dieran su apoyo. Esto incluía no solo el respaldo a nivel técnico, sino también las correspondientes campañas para obtener fondos.

Es cierto que el Hubble se lanzó once años después de su retiro, pero sin sus esfuerzos esta misión no habría llegado a materializarse. No lo decimos nosotros, la comunidad científica reconoce que de no ser por ella el telescopio nunca habría existido.

Nancy Grace se ha convertido en una de las figuras más importantes en el mundo de la exploración espacial, pero también es un símbolo para las mujeres. Desde sus inicios animó a las féminas a estudiar matemáticas y otras ciencias puras para que pudieran formar parte de la comunidad científica dedicada a la exploración del espacio, a pesar de que era consciente de las barreras que debían afrontar.

Qué podemos decir, el mundo se cambia a través de las acciones y del ejemplo personal, y no a través de las palabras y las quejas vacías. Por desgracia los genios no viven para siempre, pero su legado sí, y el que nos deja Nancy Grace a través de su trayectoria en la NASA es una auténtica maravilla.