Windows 10 supera a Windows 7 en cuota de mercado ¡Por fin!

Windows 10 superó a Windows 7 en cuota de mercado, según los datos de Netmarketshare correspondientes a diciembre de 2018.

Más de tres años han tenido que pasar para que Windows 10 haya destronado a Windows 7 como el sistema operativo líder en escritorios informáticos. Aunque otros como StatCounter ya lo habían anunciado es la primera vez que sucede con Netmarketshare. (Recordemos que utilizan métricas distintas)

Para cerrar el año, la firma de análisis establece una cuota del 39,22% para Windows 10 después de una subida superior al punto porcentual. Windows 7 retrocede casi dos puntos hasta el 36,9% de cuota, mientras que Windows 8.1 cae un par de décimas hasta el 4,45%.

Windows 10 supera a Windows 7 como vemos, pero en el global de sistemas Windows pierde dos puntos y medio (86,2%) frente al mes anterior, siendo recogidos por macOS y Linux.

El sistema operativo de Apple fue el que más subió en diciembre de 2018, desde el 9,02% hasta obtener un 10,65% de cuota. La cuestión aquí es que macOS está autolimitado a las ventas de Mac ya que los de Cupertino no licencia su software a terceros fabricantes.

Otra de las alternativas, Linux, aumentó siete décimas hasta el 2,78% de cuota de mercado. Subida importante para cerrar el año, no cabe duda, pero todavía muy debajo del potencial del sistema libre y la enorme presencia que tiene en otros segmentos computacionales fuera del escritorio informático. Si sumamos la cuota del Chrome OS, Linux superaría el 3% de cuota. A pesar de su dominio en nichos como el sistema educativo de algunos países, el sistema de Google no pasa de residual en el mundial global con un 0,33% de cuota.

Windows 10 supera a Windows 7

El análisis de situación del gran titular que nos ocupa es el que ya conoces porque lo hemos ido hablando en trimestres anteriores. Lo de Windows 10 sigue siendo un ‘quiero y no puedo’ y gana cuota de mercado más que por cualidades propias (que también las tiene) por el interés comercial de Microsoft en impulsarlo frente a Windows 7 y por el mero paso del tiempo ya que solo distribuye equipos con Windows 10 preinstalado.

Hace años que Microsoft canceló las licencias de Windows 7 para OEMs y también la distribución comercial en retail. El sistema ha dejado de recibir cualquier tipo de mejora de funcionamiento o nuevas características y el soporte de Microsoft se ha reducido al mínimo absoluto, las actualizaciones de seguridad.

Tampoco ha recibido componentes como el navegador Edge, Cortana o las librerías básicas en videojuegos, DirectX 12, que no se han implementado por motivos comerciales y no técnicos. No tiene soporte oficial para las nuevas plataformas de procesamiento de Intel y AMD ni pueden manejar los nuevos dispositivos de realidad virtual basados en la plataforma Windows Mixed Reality. Un detalle que ilustra la situación: la nueva suite Office 2019 no funciona en Windows 7.

En este escenario, Windows 10 solo puede crecer y Windows 7 perder usuarios, aunque el fin de su soporte está muy cerca y ya es seguro que se va a convertir en “otro caso Windows XP” ante la gran cantidad de millones de equipos que lo seguirán usando. Dependerá de Microsoft y de su capacidad para resolver los problemas de Windows 10 y hacerlo más atractivo para usuarios y empresas.