China hace historia al posar la sonda Chang’e-4 en la cara oculta de la Luna

China ha hecho historia al posar la sonda Chang’e-4 en la cara oculta de la Luna. El alunizaje se produjo a las 10:26 am (hora de Beijing china) y muestra las crecientes ambiciones del gigante asiático como potencia espacial.

La sonda fue lanzada el pasado 8 de diciembre desde un centro espacial en la provincia de Sichuan, con un cohete de tecnología también china. Incluye un módulo de aterrizaje y un vehículo explorador y tiene el objetivo de estudiar la superficie del satélite y realizar observaciones radioastronómicas de baja frecuencia.

