Slightly Mad Studios confirma que su consola será un PC personalizado

Ayer vimos que Slightly Mad Studios confirmó que estaba trabajando en un proyecto tan interesante como ambicioso: dar forma a la consola más potente jamás creada, un objetivo que Ian Bell, CEO de la compañía, ha definido hoy bajo la idea de un PC personalizado.

El ejecutivo ha recibido fuertes críticas en redes sociales por haber anunciado a bombo y platillo un proyecto que tardará tres años en llegar al mercado. Ya sabemos que en Internet todo se magnifica y que el anonimato permite a los usuarios tomarse licencias que no se atreverían a reproducir en persona, ¿pero están justificadas esas criticas?

Desde un punto de vista estricto es al menos cuestionable el movimiento de Slightly Mad Studios, ya que han adelantado un proyecto que todavía se encuentra en una etapa muy temprana, tanto que ni siquiera han terminado de negociar con NVIDIA y AMD.

Sin embargo, no es un proyecto imposible. El propio Ian Bell dijo en Twitter su consola será en esencia un PC personalizado, un enfoque que han popularizado Xbox One y PS4, y que sin duda marcará también la construcción de PS5 y Xbox Two.

Hasta aquí todo normal, pero lo que me descoloca es la referencia a la potencia de su consola. Montar un sistema que tenga la potencia de un PC de gama alta de 2021 y lanzarla en 2022 es algo que puede ser complicado, aunque todo depende del nivel de gama alta al que se refiera Ian Bell. Para entenderlo mejor vamos a partir de un ejemplo sencillo, la gama alta actual de NVIDIA se divide de la siguiente forma:

RTX 2080 TI: cuesta 1.259 euros.

RTX 2080: cuesta 849 euros.

RTX 2070: cuesta 629 euros.

Las tres son de gama alta, pero obviamente no es lo mismo ir a por una RTX 2080 TI que ir a por una RTX 2070. Ahí es donde creo que está el “truco” que ha utilizado Ian Bell para generar unas expectativas demasiado grandes, y es que en el desarrollo de esa consola tipo PC personalizado podrían ir a por el nivel más bajo de la gama alta para mantener unos costes “razonables”.

En cualquier caso todavía quedan muchas preguntas en el aire que no podemos cerrar por falta de información, así que no nos queda otra opción que seguir de cerca el proyecto y esperar a que aparezcan nuevos datos oficiales.

A título personal ya lo he dicho en ocasiones anteriores, una consola no triunfa solo por el hardware, necesita juegos exclusivos de primer nivel para diferenciarse, una realidad que Slightly Mad Studios debería tener muy en cuenta en esta aventura.