Los juegos exclusivos para PS4 han jugado un papel muy importante en el éxito de la consola de nueva generación de Sony, y no lo digo por decir, ya que en su momento acabé seducido por ellos y me decidí a comprar dicha consola para poder disfrutarlos.

La propia evolución que ha seguido el sector de las videoconsolas y el mundo del videojuego en general ha hecho que hoy más que nunca tengamos una base de desarrollo común en títulos triple A multiplataforma. Esto quiere decir que aunque el hardware importa la mejor forma de diferenciarse de la competencia es a través de los juegos exclusivos, una realidad que podemos ver reflejada perfectamente no sólo en los juegos exclusivos para PS4, sino también en el caso de Nintendo Switch.

Con el lanzamiento de su nueva consola Nintendo ha demostrado al mundo que las franquicias exclusivas valen más que un hardware de última generación, y que la innovación y la creación de nuevas formas de jugar puede ser más atractivo para los consumidores que el 4K.

Microsoft también tiene franquicias interesantes, como Halo y Gears of War, pero tiene mucho que mejorar si quiere prepararse para hacer frente en la próxima generación a PS5 y tener garantías de éxito.

Este artículo va a ser el primero de una serie en la que hablaremos de los títulos exclusivos más importantes que han recibido hasta el momento las consolas de la generación actual, lo que significa que hoy nos centraremos en los juegos exclusivos para PS4 y en las próximas semanas haremos lo propio con Xbox One y Nintendo Switch.

1-Bloodborne

Fue el juego que me hizo comprar PS4. Ya había pensado anteriormente en la posibilidad de comprarla, pero la obra de Miyazaki me dio ese gran empujón que necesitaba para dar el paso definitivo y no, no me arrepiento.

En mi modesta opinión Bloodborne es una experiencia única que todo aficionado a los videojuegos debería vivir y uno de los mejores juegos exclusivos para PS4. La calidad gráfica unida a la ambientación y el diseño artístico consiguen un acabado sobresaliente que nos sumerge en un mundo terroríficamente realista y cargado de detalles.

A nivel técnico se nota que PS4 tiene problemas para mover la enorme carga gráfica del juego ya que presenta “stutter” y caídas por debajo de los 30 FPS, pero ni siquiera eso me impidió terminarlo tres veces, expansión incluida.

2-The Last Guardian

Estuvo mucho tiempo en desarrollo y desde que se confirmó se mantuvo como uno de los títulos más esperados para PS4. Su lanzamiento generó una gran expectación y al final no defraudó, ya que se ha convertido en una obra de arte totalmente atemporal.

La obra de Fumito Ueda es emotiva, tiene un acabado técnico sobresaliente y un diseño artístico único, tres valores fundamentales para un juego sobresaliente que nos lleva a vivir una aventura que no olvidaremos.

Entiendo que por sus particularidades puede ser un título un poco “difícil” para algunos y que pueda no gustar a todo el mundo, pero eso no cambia el hecho de que es una obra de arte.

3-The Order 1886

Este juego ha sido objeto de una gran polémica y lo entiendo perfectamente: es corto, fácil y tiene un desarrollo tan simple que podemos llegar a terminarlo varias veces en un mismo día.

Soy consciente también de que el juego generó muchas expectativas que al final no cumplió. Sin embargo su factura técnica es de lo mejor que hemos visto hasta el momento en consola y ofrece una experiencia que ningún usuario de PS4 debería perderse.

Tres años después de su lanzamiento su calidad gráfica sigue siendo soberbia y se mantiene como todo un referente de lo que puede dar de sí el hoy “modesto” hardware de PS4.

4-Killzone Shadow Fall

Fue uno de los grandes juegos de estreno que llegaron junto a PS4. Este título tenía la complicada misión de mostrar al mundo el potencial de la nueva consola de Sony desde el primer día, y vaya si lo consiguió.

Killzone Shadow Fall es un juego de acción en primera persona que apuesta por un desarrollo algo lineal y que mantiene de maravilla la esencia de la franquicia. El acabado técnico es sobresaliente, sobre todo para ser un juego de lanzamiento, la jugabilidad es buena, tiene una ambientación muy rica y variada y la historia nos atrapa desde el principio, aunque nos deja con un final incierto.

Si no lo has probado todavía deberías darle una oportunidad. Cuando cargues en tu PS4 te costará creer que estás ante un título de 2013.

5-Gravity Rrush 2

Es uno de los mejores ejemplos de innovación y originalidad unidas a un acabado técnico notable y un diseño artístico sobresaliente.

La segunda entrega parte de las mismas bases del título original, lo que significa que la gravedad sigue jugando un papel fundamental, aunque en esta entrega se ha potenciado de una manera considerable ya que se introducen tres opciones: gravedad original, Lunar (movimiento más ligero) y Júpiter (movimiento más lento y pesado pero mayor daño al atacar).

Imprescindible para los aficionados a los juegos de acción en tercera persona que quieran sentir ese soplo de aire fresco que sólo los desarrollos más ambiciosos e innovadores son capaces de conseguir.

6-Uncharted 4

Es un juego que no necesita presentación. Las aventuras de Nathan Drake se han convertido en una de las franquicias más importantes y valiosas en el ecosistema de juegos exclusivos para PS4, y esta entrega ha sabido mantener el nivel.

La saga Uncharted vuelve a brillar a nivel técnico en PS4 y nos lleva a vivir una aventura única con una historia que nos tendrá pegados desde el principio hasta el final. Para llegar al final tendremos que viajar por tres continentes diferentes cuyas localizaciones están recreadas con todo lujo de detalles.

Uno de los mejores juegos de su género y un título imprescindible si tienes una PS4.

7-The Last of Us: Remastered

No es un juego verdaderamente nuevo ya que se trata de una edición remasterizada del original que debutó en PS3, pero las mejoras a nivel técnico que introdujo Sony le han dado una segunda vida y lo han convertido en uno de los mejores juegos del catálogo de PS4.

La historia y la narrativa del juego son sobresalientes, la ambientación es perfecta y la mayor potencia de la consola de nueva generación de Sony se deja notar en aspectos tan importantes como la resolución, la calidad de las texturas, los efectos de iluminación, las sombras y la fluidez del juego.

Si tuviste la ocasión de jugarlo en PS3 deberías darle una oportunidad en esta versión, ya que las mejoras técnicas mejoran en gran medida la experiencia de juego.

8-Horizon Zero Dawn

Ha sido uno de los lanzamientos recientes más importantes de Sony y se ha convertido por méritos propios en uno de los mejores juegos exclusivos para PS4.

A nivel gráfico es impresionante lo que han conseguido hacer los chicos de Guerrilla Games en este juego, sobre todo teniendo en cuenta que la consola de Sony utiliza hardware que fue gama media en 2013.

El apartado técnico y artístico son sobresalientes, tanto que al principio cuesta creer que haya sido posible llegar a ese nivel en una modesta PS4, pero su jugabilidad y su historia no se quedan atrás.

9-God of War

Podemos considerarlo como el lanzamiento estrella para la consola de Sony en 2018 y como uno de los proyectos más importantes de SCE Santa Monica Studio. Su desarrollo fue problemático y generó dudas, pero al final ha cumplido con todas las expectativas que había generado.

Volvemos a encarnar al dios de la guerra aunque en compañía de nuestro hijo Atreus, que nos ayudará en diferentes momentos de una aventura muy complicada que nos mostrará el lado más “humano” de Kratos.

Toda una maravilla a nivel técnico con una historia bien planteada y bien desarrollada. No deberías perdértelo por nada del mundo.

10-Detroit: Become Human

Es un juego con tintes de aventura gráfica que nos lleva directamente a un futuro cercano por tiempo (año 2038) pero muy lejano por los avances tecnológicos que representa.

Su fachada nos muestra un apartado técnico de primera pero lo importante es su historia y su originalidad. Este título se aleja de la acción frenética, de la exploración y de los toques de rol para centrarse en el argumento y en sus personajes.

El resultado es una experiencia única en un juego sobresaliente que creemos imprescindible y en uno de los mejores juegos exclusivos para PS4, aunque entendemos que por sus particularidades puede no gustar a todo el mundo.

