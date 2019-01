Nintendo dejará de hacer consolas… si el mercado lo exige

Nintendo ha estado fabricando máquinas de juego durante más de 30 años y a pesar de los altibajos, continúa comercializando consolas domésticas. Pero todo puede cambiar. El nuevo presidente de Nintendo ha sugerido en una entrevista con Nikkei que está abierto a dejar de fabricar consolas para adaptarse a las necesidades del mercado. ¿Quizá en un futuro Nintendo solo hará juegos para otras plataformas? ¿Apostará por el streaming? ¿Tendrá una plataforma propia de transmisión bajo suscripción?

“Realmente no estamos obsesionados con nuestras consolas”, asegura Shuntaro Furukawa. “Creamos la Nintendo Switch bajo un desarrollo único y en estos momentos en ella basamos la forma en que ofrecemos la ‘experiencia de Nintendo’. Dicho esto, la tecnología cambia. Seguiremos pensando con flexibilidad sobre cómo ofrecer esa experiencia a medida que pasa el tiempo”.

“Hace más de 30 años que comenzamos a desarrollar consolas”, continuó. “La historia de Nintendo se remonta incluso más allá de eso, y a través de todas las batallas a las que nos enfrentamos, lo único en lo que pensamos fue qué hacer a continuación. A largo plazo, tal vez nuestro enfoque como empresa podría alejarse de las consolas domésticas: la flexibilidad es tan importante como el ingenio”. asegura Furukawa.

El streaming reemplazará a las consolas, también las de Nintendo

Yves Guillemot, uno de los ejecutivos relevantes en la industria del juego como CEO de Ubisoft, aseguró el pasado año que la próxima generación de consolas será la última. Y no es el único que lo piensa. Otros ejecutivos de grandes estudios piensan que las consolas dedicadas para juegos son un obstáculo cada vez mayor para el crecimiento del número de jugadores y las obras creadas para ellos. El argumento es simple y el sueño de cualquier desarrollador es crear juegos de manera única y que puedan ejecutarse en cualquier plataforma sin importar el formato o nivel de hardware de la máquina.

Ya sabes de dónde puede venir la respuesta. Se llama streaming y es el actual rey de la distribución de contenido. En el mundo de la música ha sido fundamental para revertir casi dos décadas de caídas de los beneficios de la industria y hoy Spotify, Apple Music o Amazon Music son los servicios a seguir. Lo mismo en el apartado de vídeo, series y películas, con aumento de uso imparable como se comprueba mes a mes en el número de suscriptores a servicios como Netflix y otros cuantos.

Otro de los sectores donde el streaming tiene un gran potencial de crecimiento es el de videojuegos, si bien aún queda tiempo para un despliegue masivo porque no es tan sencillo como la música o el vídeo y poder jugar en condiciones mediante streaming a un triple AAA exigirá unos centros de datos de enorme potencia y un nivel de conectividad (desde allí y en el hogar) de altas prestaciones en velocidad y calidad.

NVIDIA ya dio el paso con el lanzamiento del GeForce Now, mientras que Microsoft presentó su servicio en streaming el pasado verano, Google está trabajando en ‘Yeti’ y Sony podría hacerlo con PlayStation Now. Da por seguro que Nintendo no se va a quedar ‘fuera de juego’ y nos gusta que Furukawa hable de una estrategia “flexible” dejando abierta cualquier posibilidad.

¿Nintendo dejará de hacer consolas? No a corto plazo, pero el futuro no va por las máquinas de juegos dedicadas. Y Nintendo está perfectamente preparada para ese escenario con su catálogo de juegos propios.