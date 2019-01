El mercado PC volvió a caer para cerrar otro año en negativo

El mercado PC no remonta. A pesar de los ‘brotes verdes’ registrados en primavera, las ventas de ordenadores personales volvieron a caer en el último trimestre del año, dejando un 2018 en negativo según los datos preliminares de IDC y Gartner.

Los fabricantes de PCs enviaron 68,6 millones de unidades en el cuarto trimestre de 2018 para una caída interanual del 4,3 por ciento, dice el investigador de mercados de Gartner. IDC reporta resultados muy similares, 68,1 millones de unidades y una caída del 3,7 por ciento.

Caída sorpresa porque la estabilidad (con ligera subida) de los dos trimestres anteriores apuntaban a un cierto optimismo para que 2018 fuera -por fin- el año que cambiara la tendencia de sangría de ventas. No será así. 2018 cerrará en negativo para acumular siete años consecutivos de descensos.

Mercado PC por fabricantes

Se confirma la acumulación observada en los últimos trimestres en torno a los tres gigantes del mercado PC mundial. Lenovo, HP y Dell suman casi el 65 por ciento de todos los ordenadores personales que se venden en el planeta. A gran distancia de los anteriores se sitúan Apple y Acer para completar el top-5. Entre lo más destacado del trimestre podemos señalar:

Lenovo sube al primer puesto en ventas, aunque hay que matizar que por primera vez incluye las ventas de Fujitsu. Recupera subida de ventas especialmente en Estados Unidos.

sube al primer puesto en ventas, aunque hay que matizar que por primera vez incluye las ventas de Fujitsu. Recupera subida de ventas especialmente en Estados Unidos. HP redujo ventas después de cuatro trimestres consecutivos de ascensos por el comportamiento negativo en América. Sube en Asia y Japón. Cierra el total de 2018 en positivo.

redujo ventas después de cuatro trimestres consecutivos de ascensos por el comportamiento negativo en América. Sube en Asia y Japón. Cierra el total de 2018 en positivo. Dell tuvo el mejor comportamiento entre los grandes, en el trimestre y en todo 2018 con una subida interanual del 5,8%.

tuvo el mejor comportamiento entre los grandes, en el trimestre y en todo 2018 con una subida interanual del 5,8%. Apple cae casi un 4% en el trimestre y cierra un año para olvidar a pesar de la actualización de Mac.

cae casi un 4% en el trimestre y cierra un año para olvidar a pesar de la actualización de Mac. Acer profundiza en una caída (-8%) que parece no tener fin y pocos podían prever hace un lustro.

El resumen es sencillo: la tendencia de concentración se confirma. Las tres grandes seguirán acumulando ventas con el resto de fabricantes de Windows en descenso. Apple es una incógnita, más preocupada por el descenso de venta de iPhones que suponen la mayor parte de sus ingresos.

Venta de PCs tercer trimestre de 2018 (Millones de unidades) – Datos preliminares de Gartner

Venta de PCs tercer trimestre de 2018 (Millones de unidades) – Datos preliminares de IDC

¿Cuál es el futuro del mercado PC?

Como estarás viendo estos días en nuestra cobertura del CES 2019 nunca ha habido más y mejor oferta de equipos informáticos. Sin embargo, el cliente del PC “aguanta” cada vez más sus equipos informáticos. Los últimos datos de Intel explicaron que, frente a un ciclo de actualización estimada en una media de 4 años, hemos pasado a 6 años en un corto espacio de tiempo. Es un 50%, nada menos.

Es lo mismo que ocurrió con los tablets (caída de ventas estrepitosa después del boom) y también con los smartphones, esperando en 2018 la primera caída de ventas en una década. La fiebre por las actualizaciones se acabó hace tiempo en todo el mercado electrónico. Y si suben los precios medios como ha sucedido en 2018, peor.

Otro aspecto a considerar es que ni los nuevos sistemas operativos Windows, ni las nuevas plataformas de procesamiento, animan a compras masivas como venía sucediendo en el pasado y solo las grandes migraciones empresariales siguen funcionando cuando hay cambios mayores en sistemas o arquitecturas. Tampoco parecen funcionar como antaño las grandes promociones temporales, sea la ‘vuelta al cole’, ‘Black Friday’ o la campaña navideña.

No ha datos oficiales, pero creemos que sí está funcionando un mercado de componentes, periféricos y accesorios que no se cuentan en estos listados de equipos nuevos y que suponen un aporte de ingresos muy importante para todo el sector informático. No hay datos precisos, pero se cree que este segmento está mejorando a medida que los usuarios actualizan sus equipos, reemplazando discos duros con SSD, aumentando la cantidad de RAM, mejorando la tarjeta gráfica o comprando un nuevo monitor.

Hay motivos para la esperanza en la recuperación del mercado PC. Las razones que citan IDC y Gartner para la caída de ventas (tensiones económicas entre China y EE.UU. o escasez de CPUs en la cadena de suministro) son transitorias y superables. Otros factores como la competencia que llega de los smartphones, la subida de precios medios de ordenadores personales, la crisis económica que arrastran algunas regiones mundiales o la gran subida del dólar frente a las divisas principales, son otros a superar.

Las ventas superiores a 100 millones de unidades trimestrales a comienzos de la década quizá no volvamos a verlas, pero al menos sí frenar la sangría que se acumula desde hace siete años. Las consultoras esperan trimestres positivos en 2019. Veremos.