La AMD Radeon VII fue presentada justo ayer. Ya os hablamos sobre ella en este artículo, donde os contamos sus especificaciones clave y tuvimos, además, la oportunidad de ver las primeras cifras de rendimiento en juegos.

Los datos que manejamos han sido suministrados por AMD ya que esta tarjeta gráfica todavía no se encuentra disponible. Haciendo un balance general dijimos que la AMD Radeon VII posiciona prácticamente al mismo nivel que una RTX 2080 de NVIDIA. No está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que aquella rinde entre un 8% y un 12% más que una GTX 1080 TI, y que AMD ha logrado esto reutilizando la arquitectura Vega.

Con esto quiero decir que la AMD Radeon VII no marca un salto importante a nivel de arquitectura. Sigue presente la misma estructura que vimos en Vega de primera generación y todas sus claves se mantienen, incluida la división 1 CU (unidad de computación) = 64 shaders. Los cambios realmente importantes son los que os dejamos a continuación:

Salto al proceso de 7 nm , permite reducir el tamaño del encapsulado de la GPU y el consumo.

, permite reducir el tamaño del encapsulado de la GPU y el consumo. Aumento de la velocidad de trabajo de la GPU hasta los 1,8 GHz.

Doble de memoria HBM2 y de bus de datos: 16 GB y 4.096 bits respectivamente, lo que arroja un ancho de banda de 1 TB/s.

AMD ha ampliado los datos de rendimiento para demostrar el verdadero potencial que tiene la AMD Radeon VII, aunque en lugar de centrarse en la RTX 2080 ha utilizado una Radeon RX Vega 64 en la comparativa. Para que tengáis una equivalencia directa dicha tarjeta gráfica equivale a una GTX 1080, y ésta a su vez es un poco más potente que una RTX 2060.

Todos los juegos de la comparativa se han configurado en calidad máxima y resolución 4K. Los resultados en general son bastante buenos, ya que la AMD Radeon VII supera hasta en un 68% a la Radeon RX Vega 64 (Fallout 76), aunque obviamente varían en función de la optimización del juego y de la API utilizada.

En lo personal creo que la AMD Radeon VII es un producto de transición con el que la firma de Sunnyvale va a cubrir el mercado de gama alta hasta que esté lista para presentar Navi. Con esto en mente creo que han logrado un resultado bastante meritorio, ya que han alcanzado a una RTX 2080 con una arquitectura claramente inferior a Turing.

Sí, no tenemos trazado de rayos ni DLSS, pero si antes decíamos que eran tecnologías muy verdes y que no justificaban el precio de las RTX 20, ¿por qué deberíamos darles ahora mayor importancia? Con todo tengo bastante claro que el consumo de la AMD Radeon VII no está a al altura de lo que se espera de una solución en 7 nm, pero de nuevo es comprensible ya que la arquitectura Vega no da para más.

Por último, aunque no por ello menos importante, toca hablar del precio. La AMD Radeon VII costará 699 dólares, cien dólares menos que la RTX 2080. Ambas comparten el mismo nivel de rendimiento aunque la segunda es más eficiente. Creo que la firma de Sunnyvale debería haber optado por una cifra un poco más contenida para potenciar el atractivo de la tarjeta (649 dólares habría sido redondo), pero el pack de tres juegos (The Divison 2, Resident Evil 2 Remake y Devil May Cry 5) que ofrecen con la compra de la AMD Radeon VII le da un valor extra que redondea el conjunto.