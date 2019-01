GeForce GTX 1660 Ti en Ashes of the Singularity: prueba de rendimiento

La GeForce GTX 1660 Ti se ha convertido en una de las novedades más interesantes dentro del sector de tarjetas gráficas de consumo general y es comprensible, ya que marcaría una bifurcación en la línea de productos de NVIDIA y daría, además, alternativa a aquellos usuarios que no quieren (o no pueden) pagar el precio de una RTX 2060.

Os ponemos en situación. La GeForce GTX 1660 Ti se perfila como una tarjeta gráfica de gama media basada en la GPU TU116, es decir, en Turing, la misma arquitectura que utiliza la GeForce RTX 2060, pero con una particularidad, y es que dicho modelo integra una GPU TU106.

El hecho de que ambas utilicen una GPU diferente no es casualidad, ya que permite a NVIDIA diferenciarlas tanto por potencia bruta como por soporte de funciones avanzadas. Así, la GeForce GTX 1660 Ti no soportaría trazado de rayos ya que tendría los núcleos RT desactivados, pero se comenta que sí soportará suavizado de bordes DLSS, una tecnología que, como sabemos, utiliza inteligencia artificial para mejorar el acabado gráfico a través de un reescalado inteligente.

Gracias a una nueva filtración hemos podido ver el rendimiento que ofrece la GeForce GTX 1660 Ti en Ashes of the Singularity, un benchmark bastante particular por lo complicado que resulta a la hora de hacer comparaciones directas con otras soluciones gráficas, ya que tiene una gran dependencia a nivel CPU. Esto quiere decir que el procesador utilizado puede influir en gran medida en el rendimiento, y que puede dar pie a resultados muy dispares a pesar de utilizar la misma tarjeta gráfica.

Especificaciones estimadas de la GeForce GTX 1660 Ti

Núcleo gráfico TU116.

1.536 shaders .

. 96 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

192 núcleos ténsor para inteligencia artificial.

Bus de 192 bits.

6 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz efectivos.

TDP de 150 vatios (conector de 6 pines para alimentación adicional).

Esa GeForce GTX 1660 Ti obtiene 7.400 puntos, cifra que supera en 1.200 puntos a una GTX 1060 de 6 GB, pero queda por debajo de los 8.000 puntos que suele registrar de media una GTX 1070. De momento todo cuadra con nuestras previsiones, ya que la GeForce GTX 1660 Ti posiciona entre la GTX 1060 de 6 GB y la GTX 1070, aunque podría llegar a superar a esta última sin problemas en juegos compatibles con DLSS.

El lanzamiento de la GeForce GTX 1660 Ti debería producirse durante la primera mitad del año, al menos esa es la franja a la que apuntan las informaciones más recientes, y se comenta que estaría acompañada de la GeForce GTX 1660, una versión con un conteo de shaders inferior que tendría, además, memoria GDDR5X en lugar de GDDR6.