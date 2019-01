iPhone barato: Apple tiene motivos de sobra para lanzar uno

El iPhone barato ha sido una constante en la rumorología que ha rodeado al universo Apple durante los últimos años. Dicho producto pudo convertirse en realidad con el lanzamiento del iPhone 5c, pero al final no fue así, el gigante de Cupertino se limitó a lanzar una variante del iPhone 5s que ofrecía una mala relación calidad-precio y que, obviamente, acabó siendo un fracaso.

Lo que Apple no logró con dicho terminal sí que lo consiguió con el iPhone SE, un smartphone que podemos considerar como el primer intento de lanzar un iPhone barato de verdad que ofrecía, además, un buen valor calidad-precio. Sí, sé que cuando hablamos de alto barato puede chocar que nos movamos en un nivel de precio que rondaba en su momento 499 euros, pero resultaba mucho más asequible que el iPhone 6s (749 euros) y ofrecía un rendimiento idéntico al de éste.

Desde entonces la firma de Cupertino no ha hecho más que reforzar su apuesta por los smartphones tope de gama y elevar cada vez más el precio de venta, una apuesta que ha cansado al mercado y que ha llevado a Apple a lo que parece ser un callejón sin salida. Las ventas de su producto estrella bajan, y ya no puede permitirse subir precios para complementar esa caída en ventas y evitar una bajada de ingresos.

La vuelta del iPhone SE a la tienda oficial de Apple con un precio de 249 dólares ha sido una señal clara que ha mostrado a la compañía de la manzana el camino a seguir. Dicho terminal se agotó en muy poco tiempo, lo que demuestra, en definitiva, que el mercado quiere un iPhone barato, pero barato de verdad.

Entendemos que no es un movimiento sencillo y que Apple no puede llevarlo a cabo a la ligera, ya que no debe perjudicar ese concepto de “estatus” que los consumidores asocian a su gama iPhone, pero desde luego podría ser la válvula de escape que permita a la firma de Tim Cook mejorar las ventas de su producto estrella y dar un empujón a sus ingresos.

¿Y qué precio debería tener un iPhone barato? Es una buena pregunta, y no tiene una respuesta fácil. Con todo, y viendo el panorama actual que presenta el catálogo de Apple lo ideal sería un precio de entre 300 y 350 euros, cifra que dejará a dicho terminal margen suficiente como para no pisarse con el iPhone 7.