Filtran precios de los Galaxy S10 para Europa ¡No son económicos!

La página italiana TuttoAndroid ha publicado precio de los Galaxy S10 para Europa. A la espera de la confirmación oficial de Samsung ya podemos avanzar que no serán económicos como era predecible, si bien vemos bastante diferencia entre la versión base y la tope de gama. Por descontado, los precios son oficiosos y debemos esperar los oficiales de Samsung para cada región donde se comercializarán.

A menos de un mes de la presentación oficial en el evento Unpacked del 20 de febrero, siguen llegando filtraciones del primer gran móvil inteligente de 2019 con el que Samsung renovará su serie de terminales más avanzadas, “Galaxy S”, desarrollada bajo el nombre en clave “Beyond”. La información -dicen en ‘exclusiva’ de fuentes internas de Samsung- de TuttoAndroid confirma casi todo lo que se ha venido manejando hasta la fecha.

La serie se comercializará en tres modelos diferentes atendiendo a su tamaño de pantalla y otras características. El S10 Lite será el más básico y económico con pantalla de 5,8 pulgadas, mientras que la versión estándar S10 tendría 6,1 pulgadas. El modelo más grande y avanzado sería el S10 Plus con pantalla de 6,4 pulgadas.

Todos tendrían en común los chipsets, Snapdragon 855 de Qualcomm o el Exynos 9820 propio, dependiendo de la región donde se comercialicen. No se ha confirmado el rumoreado Galaxy S10 X 5G que añadiría soporte para la nueva red de banda ancha móvil 5G.

El modelo ‘Lite’ apostaría pon una pantalla plana y no la curvada Infinity-O que exhibirán sus hermanos mayores. Tampoco contará con el sensor ultrasónico de huellas dactilares integrado en la pantalla que va a ser una de las novedades de la serie. S10 y Lite tendrán un orificio en la pantalla para alojar una sola cámara frontal, mientras que el modelo Plus tendría una perforación de mayor tamaño para alojar doble sensor. La cámara trasera tendría tres sensores aunque no se conoce si será el recientemente anunciado sistema con 48 megapíxeles.

También habría diferencias en sus acabados de color:

S10 Lite: Negro, Blanco, Amarillo y Verde.

Galaxy S10: Negro, Blanco y Verde.

Galaxy S10 +: Negro, blanco, verde + 2 versiones especiales (pero sin el acabado de cerámica)

Precios de los Galaxy S10 para Europa (No oficial)

Los Galaxy S10 será presentados el 20 de febrero en un evento especial Unpacked. En Europa, estarían disponibles a partir del 8 de marzo con los siguientes precios según modelo, capacidad de memoria y almacenamiento instalado:

Galaxy S10 Lite con 6 GB RAM / 128 GB de almacenamiento por 779 euros.

Galaxy S10 con 6 GB RAM / 128 GB de almacenamiento por 929 euros.

Galaxy S10 con 8 GB RAM / 512 GB de almacenamiento por 1.179 euros.

Galaxy S10+ con 6 GB RAM / 128 GB de almacenamiento por 1.049 euros.

Galaxy S10+ con 8 GB RAM / 512 GB de almacenamiento por 1.299 euros.

Galaxy S10+ con 12 GB RAM / 1 Tbyte de almacenamiento por 1.599 euros.

Recordamos que los precios son oficiosos para el mercado italiano. Debemos esperar a los oficiales de Samsung para cada región donde se comercializarán y si se termina confirmando un modelo especial con soporte para redes 5G.