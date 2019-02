Tarifas de Internet y móvil en España: recomendaciones para elegir las mejores

El mercado español de las telecomunicaciones sigue animándose y las ofertas de Internet y móvil en España son cada vez más amplias para adecuarse a las necesidades de cualquier usuario. Esta misma semana, Orange, Yoigo y MasMovil han anunciado novedades en sus tarifas por lo que hemos aprovechado para actualizar nuestra guía tras repasar el mercado y no sin recordarte las recomendaciones generales a tener en cuenta.

Con el 5G a la vuelta de la esquina (tenlo en cuenta a la hora de contratar tarifas que incluyan mucha permanencia aunque es seguro que las operadoras ofrecerán el cambio con las primeras ofertas para la nueva red), lo más destacado de los últimos meses ha llegado del aumento de las velocidades de acceso en Internet fijo bajo fibra, duplicando el mínimo estándar de 50 a 100 Mbps y aumentando a 300-600 Mbps y hasta 1 Gbps en las tarifas más rápidas. La mayoría de operadoras han terminado de duplicar la velocidad de acceso de manera gratuita.

Los precios, a cambio de más servicios, han seguido subiendo como viene ocurriendo desde que en 2015 Movistar subió el precio de su servicio Fusion. La estrategia fue seguida por las otras dos grandes operadoras del mercado español, Vodafone y Orange, y puso fin a un periodo de seis años de rebajas en servicios de comunicaciones en España. Lo mismo podemos decir de las tarifas móviles, con más minutos de llamadas (o ilimitadas), más datos y mayor coste.

El enfoque a los paquetes combinados que suman telefonía fija y móvil, accesos a Internet en ambas y también televisión y acceso a contenidos y servicios multimedia, se afianza, con el mencionado aumento de precios. Si los paquetes son norma en las grandes operadoras, en tarifas móviles, las Operadoras Móviles Virtuales sí ofrecen un mayor número de opciones y precios más contenidos.

Recomendaciones para contratar Internet y móvil en España

La oferta de servicios de comunicaciones en España es amplísima en tarifas y operadoras. Y es fácil perderse entre esta maraña. Además, aunque ha mejorado el soporte y el cuidado general a los clientes, las telecomunicaciones siguen siendo uno de los grupos que más reclamaciones siguen recibiendo por los consumidores. Para evitar las sorpresas, te recordamos las recomendaciones habituales a seguir antes de contratar estos servicios:

Revisa a fondo características, tarifas y servicios.

Lee la letra pequeña para conocer condiciones y precio final a pagar.

Valora si te interesa contratar un paquete combinado. Si necesitas fijo y móvil, son las más económicas.

Muchas ofertas son por tiempo limitado. Calcula el total a pagar de un periodo, por ejemplo, el de la permanencia.

Revisa si está incluida o no la cuota de línea en fijos. Cuidado que el pago mensual varía de forma importante.

Ten en cuenta la permanencia en su caso con o sin adquisición de terminales móviles u otros productos.

Haz cuentas los móviles a plazos. Algunos salen muy caros y obligan a permanencia.

Revisa la cobertura en fibra o en móvil, especialmente sobre qué tipo de red, calidad y cobertura, se conectan las OMV.

Comprueba si incluyen roadming para salidas a otros países. Para la UE suele ser habitual, pero asegúrate si no quieres llevarte una sorpresa en la tarifa.

Valora servicios añadidos, como televisión, cuentas de correo o almacenamiento.

La posibilidad de desactivar el consumo de datos al llegar al tope contratado para no llevarse sustos. O si sigue funcionando una vez gastados aunque con menor velocidad.

Valora los intento de amagos de portabilidad para rebajar precios o mejorar condiciones. No funciona como hace unos años, pero el mercado de las comunicaciones sigue siendo un “rastrillo”.

En el caso anterior o en cualquiera en la que realices contrataciones on-line o remotas, asegúrate de obtener las grabaciones de voz correspondientes donde se recojan todas las características.

Vodafone

Vodafone Internet Fibra. Lo más económico para Internet y llamadas en fijo es una tarifa que por 31 euros ofrece conexión a Internet simétrica de 50 Mbps, un router e instalación gratuita, fijo con llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales; y una línea móvil si la portas a Vodafone con 500 MB y llamadas a 0 cents/minutos más establecimiento de llamada. En esta tarifa, puedes añadir opcionalmente los servicios TV Esencial o TV Total por 12 y 24 euros mensuales respectivamente. ofrece 50 Mb por 31 euros con la cuota de línea incluida, en un precio promocionado siempre que mantengas 24 meses de permanencia. Las mismas condiciones para la línea de 120 Mb por 39 euros y la de 300 Mb por 43 euros.

Combinados Vodafone One. La multinacional británica ofrece unas cuantas tarifas de paquetes combinados que comienzan en Vodafone One 100Mb | S, con línea de fibra simétrica de 100 Mb, fijo ilimitado y una línea móvil con 6 GB y llamadas ilimitadas. Incluye la cuota de línea y actualmente está promocionada durante seis meses por 42 euros mensuales y regalo de 10 GB adicionales en la línea móvil. Después de la promoción cuesta 60 euros. Puedes añadir opcionalmente los servicios de televisión.

“Vodafone One 100Mb | M” (Fibra óptica 100Mb simétricos, Móvil con 12GB +10GB/mes gratis 1 año y llamadas ilimitadas, más Fijo ilimitado) y “Vodafone One 600Mb | S” (Fibra óptica 600Mb simétricos, Móvil con 6GB +10GB/mes gratis 1 año y llamadas ilimitadas) son otras opciones de paquetes combinados que se pueden elegir, actualmente en promoción durante seis meses por 47,6 euros mensuales (68 euros después) y 49 euros mensuales (70 euros después), respectivamente.

Puedes configurar estos paquetes combinados Vodafone One según tus necesidades, combinando fijo (hasta 1 GBps) y móvil, añadiendo servicios de televisión y adquiriendo dispositivos móviles con pago mensual. Con todas, Vodafone ofrece gigas ilimitados en chats y RRSS, el servicio de música TIDAL durante un año y Roaming gratuito en UE. Con Vodafone One adquieres un compromiso de 12 meses con una penalización máxima por baja anticipada de 180 euros. Si compras un terminal promocionado la permanencia será de 18 meses.

Tarifas móviles Red. Las tarifas de contrato móviles de Vodafone ofrecen tres posibilidades, Red S, M y L. La primera ofrece llamadas y SMS ilimitados y 6 GB para datos por 24 euros mensuales con permanencia de 12 meses (29 euros sin permanencia). La segunda incluye 12 GB por 31 euros mensuales con permanencia de 12 meses (39 euros sin permanencia). La más completa es la Red L, que incluye llamadas y SMS ilimitados y 25 GB de datos por 41 euros mensuales con permanencia de 12 meses (49 euros sin permanencia).

Dependiendo de la tarifa, la operadora ofrece con estas tarifas Red los servicios Social y Chat Pass sin gastar datos; roaming en Europa y EE,UU; Music Pass y contenidos de regalo entre Vodafone TV, HBO y Tidal; el Secure Net o servicios +Megas.

Vodafone también ofrece tarifas móviles de contrato más baratas sin permanencia como la Mini S, con llamadas a 0 cent/min con 30 céntimos de establecimiento de llamada y 1 GB de datos por 12 euros mensuales y la Mini M con 2,5 GB de datos por 17 euros mensuales. Incluyen roadming en UE, Vodafone TV Online Inicial y otros servicios en promoción.

Movistar

Internet Fibra. La tarifa más económica para telefonía fija e Internet de fibra óptica de la firma de Telefónica es la Fibra Óptica 100Mb. Ofrece una línea de Internet 100/10 Mb; llamadas ilimitadas a fijos; 550 minutos mensuales a móviles y Wi-Fi router gratuito. Está en oferta durante los primeros 12 meses por 14,90 euros (más 17,40 euros de cuota de línea) y tiene 12 meses de permanencia. Después, su precio final es de 46 euros. La misma tarifa con línea simétrica 100/100 cuesta 19,90 euros durante los primeros doce meses (después 51 euros)

Movistar también ofrece una tarifa superior con las mismas condiciones, Fibra Óptica 600 Mb que ofrece 600/60 ‘megas’ y cuesta 26,90 euros mensuales durante 12 meses con la misma permanencia, mientras que la simétrica 600/600 añade 5 euros mensuales. Su contratación se realiza exclusivamente on-line y en todos los casos tienes que añadir 17,40 euros mensuales de cuota de línea.

Combinados Fusión. Movistar ofrece una amplia selección de paquetes combinados que suman telefonía fija y móvil, Internet y contenidos televisivos como series o deportes. La más económica es la Fusión Base 100MB que incluye fibra simétrica 100Mb; llamadas ilimitadas a fijos; cuota de línea, dos líneas móviles, una con llamadas ilimitadas y 5 GB de datos y otra con llamadas a 0 cent/min con establecimiento de llamada y megas compartidas con la primera, por 65 euros mensuales.

A partir de ahí tienes todo lo que necesites. Desde Fusion Seleccion 600 Mb especializado en contenidos deportivos por 65 euros mensuales o el más completo, Fusion Total Plus por 180 euros mensuales que incluye 600 MB simétricos; línea y fijo ilimitado; todo el contenido de fútbol de la operadora y cuatro líneas móviles con llamadas y SMS ilimitados y 12 GB de datos cada una y compartibles entre ellas.

Tarifas Móviles. Movistar ofrece un buen número de soluciones para comunicaciones móviles, bajo contrato, prepago y tarjetas SIM. La más económica es la Tarifa “Contrato 2”, que ofrece 50 minutos en llamadas a fijos o móviles (resto 0 céntimos/minuto con establecimiento de llamadas), 2 GB de datos y roaming UE, por 15 euros mensuales. Por arriba, la Tarifa “Contrato 20 Pus” ofrece llamadas ilimitadas, 20 GB de datos, 4G+, multisim, SMS ilimitados y roaming en UE, por 45 euros mensuales.

Orange

Home. La operadora francesa ofrece en España telefonía fija e Internet con la tarifa Fibra 100 Mb, que incluye una línea de Internet simétrica de 100 Mb; llamadas ilimitadas a fijos; 1.000 minutos mensuales a móviles y Wi-Fi router gratuito por 30,95 euros mensuales (incluido cuota de línea) en una promoción que dura 12 meses y tiene el mismo tiempo de permanencia. Después de la promoción cuesta 41,4 euros mensuales.

Si quieres mayor velocidad, Orange también ofrece la tarifa Fibra 500 Mb, que incluye lo anterior y las mismas condiciones con una línea simétrica de 500 Mb por 26,95 euros mensuales más 18,15 euros de cuota de línea. Otra opción disponible es 4G en casa, 50 GB de datos de Internet sin cuota de línea y sin necesidad de fijo por 39,95 euros mensuales.

Combinados Love. Bajo esta familia, Orange comercializa sus combinados de fijo, móvil, Internet y televisión. La opción más asequible es “Love Vázquez”, que ofrece una línea de Internet simétrica de fibra óptica de 100 Mb; llamadas ilimitadas a fijos; 1.000 minutos mensuales a móviles; Wi-Fi router gratuito y una línea móvil con llamadas ilimitadas más 6 GB de datos por 53,95 euros mensuales. La tarifa lleva incluida la cuota de línea y como promoción ofrece tres meses gratis en Netflix. Tiene 12 meses de permanencia y permite contratar líneas móviles adicionales o el servicio Orange TV con descuento.

Orange ofrece una decena de este tipo de combinados hasta el “Love Mora”, con fibra simétrica de 1 Gbps; fijo ilimitado; 3 líneas móviles con llamadas ilimitadas y 50 GB de datos para compartir entre ellas; y Orange TV con cine, series y fútbol con La Liga, la Copa, la Champions. Tiene 12 meses de permanencia y cuesta 118,21 euros durante tres meses, después 169,70 euros.

Tarifas móviles Go. Las tarifas móviles de contrato de Orange comienzan con la “Go Play”, que ofrece 100 minutos en llamadas, 7 GB de datos 4G y roaming UE por 11,98 euros durante tres meses, después 23,95 euros mensuales. La más completa es la tarifa Go Top, con llamadas ilimitadas y 40 GB de datos, por 23,98 euros mensuales durante tres meses, después 47,95 euros. Orange ofrece ‘gigas’ adicionales si compras un móvil a plazos; soporte multiSIM o descuentos en segundas líneas.

Si buscas economía y fuera de las Go, Orange ofrece la tarifa Esencial por 14,95 euros mensuales, llamadas a 0 cts/min y 2 GB de datos para navegar. La tarifa Kids cuesta 8,95 euros mensuales y está más destinada a segundas líneas porque ofrece llamadas gratuitas entre ellas y 700 MB para datos.

Esta misma semana, Orange ha anunciado una oferta para clientes de sus tarifas ‘Love’ que ofrece un descuento para siempre de 10 euros mensuales si contratan el servicio “Alarma de Orange” podrán personalizar aún más su oferta con Alarma de Orange y tendrán un descuento en su tarifa de 10€/mes para siempre

MásMóvil

MásMóvil ha anunciado esta semana novedades, mejoras y simplificación de sus servicios móviles y convergentes de Fibra óptica, comenzando por la duplicación de la velocidad de las nuevas ofertas de Fibra de 50 Mb y 300 Mb a 100 Mb y 600 Mb simétricos respectivamente.

Fibra. La cuarta operadora española ofrece Fijo e Internet con dos tarifas de fibra simétrica de 100 y 600 Mb. La más económica ofrece fibra simétrica 100 Mbps y fijo por 35 euros mensuales (incluyendo cuota). Incluyen router Wi-Fi gratuito; telefonía fija con llamadas ilimitadas a fijos y 60 minutos a móviles y durante tres meses, salto a 600 Mbps gratis.

Paquetes combinados. A las tarifas anteriores, con fijo e Internet, MásMóvil añade una línea móvil con llamadas ilimitadas y 3, 6 o 20 GB para datos. La primera ofrece fibra de 100 Mbps; llamadas gratis a teléfonos fijos nacionales y 60 minutos/mes gratis a móviles nacionales; y una línea móvil con llamadas ilimitadas y 3 GB para datos por 39,9 euros (cuota de línea incluida) y está promocionada durante los tres primeros meses. Tiene permanencia en tarifa durante 12 meses, regala 3 GB en datos móviles durante tres meses y permite añadir smartphones con pago mensual.

Móvil. La operadora ofrece cuatro tarifas generales de contrato móvil. La más económica es la Tarifa Cero, que ofrece 150 minutos para llamadas y 2 GB de datos por 11,90 euros mensuales. Con llamadas ilimitadas, los 3 GB de datos cuestan 19,90 euros; 5 GB por 23,90 y 20 GB por 29,90 euros.

Yoigo

La filial de la compañía sueca TeliaSonera también ha anunciado misma semana un nuevo portfolio de tarifas y ha anunciado que (a partir del 6 de febrero) duplica la velocidad de todas sus ofertas de Fibra de 50 Mb y 300 Mb a 100 Mb y 600 Mb simétricos, respectivamente, como ya hicieron en 2018 otras compañías como Vodafone, Movistar y Orange.

Paquetes Combinados. Yoigo oferta paquetes combinados de fibra óptica y móvil, con base en una que ofrece línea de fibra óptica simétrica de 100 Mbps; llamadas gratis a fijos y 60 minutos a móviles y dos líneas móviles (llamadas ilimitadas y 3 GB a compartir por una segunda de 0 cent/min) por 47 euros mensuales incluyendo la cuota de línea. Incluye router Wi-Fi gratuito y 12 meses de permanencia.

La tarifa combinada más potente, incluye una línea de fibra óptica de 1 GBps en bajada y 300 Mbps en subida; llamadas gratis a fijos y 60 minutos a móviles y una línea móvil con llamadas y datos ilimitados, por 79 euros mensuales durante tres meses, después 99 euros. La tarifa permite añadir segundas líneas, compra de móviles y el servicio Agile TV, con permanencia mínima de 12 meses.

Tarifas móviles. La tarifa más económica es “La Ciento 2 GB”, con esos 2 GB de datos a 4G y 100 minutos de llamadas por 14 euros mensuales y promoción a 11,20 euros durante 6 meses. La más completa es “La Sinfin 30 GB”, con 30 GB de datos y llamadas ilimitadas por 32 euros mensuales y promoción a 25,60 euros durante 6 meses. Tienes otras dos intermedias con 5 y 7 GB y puedes añadir segundas líneas al 50% de su precio.

OMV

El mercado ofrece otra buena cantidad de oferta desde las Operadoras Móviles Virtuales que ofrecen servicios a través de las redes de telefonía móvil de las grandes. Hay un montón de ellas que puedes revisar en este blog junto a la red utilizada. Por lo general, ofrecen mejores precios si solo necesitas contratar una tarifa de móviles y no suelen incluir permanencia, pero no dejes de leer la letra pequeña, el soporte, la red sobre la que trabajan y la cobertura, además que no ofrecen la oferta en dispositivos de las grandes por si necesitas adquirir algún terminal. Revisamos la oferta actual de las que nos parecen más interesantes.

Simyo. La oferta destaca por una personalización casi total y por la acumulación de datos no gastados. Incluye ofertas de contrato desde 5 euros mensuales con 50 minutos de llamadas y 1,5 GB de datos, hasta una oferta superior con llamadas ilimitadas y 25 GB de datos por 24 euros.

Pepephone. La OMV adquirida por MásMóvil sigue funcionando de manera independiente y bajo unos “principios” que le han hecho ganarse el respeto de los usuarios por transparencia y atención al cliente. La tarifa más barata en móviles es la que ofrece 3 GB de datos y llamadas a 0 cent/min por 6,90 euros mensuales, mientras que la tarifa superior denominada “La inimitable” ofrece llamadas ilimitadas y 23 GB de datos por 19,90 euros. Como novedad, Pepephone ofrece un paquete combinado con ésta tarifa móvil y fibra de 200 Mbps simétricos, por 48,90 euros mensuales. No incluye teléfono fijo, pero tampoco ningún gasto de instalación ni permanencia.

Tuenti. Movistar también ofrece tarifas de su operador móvil virtual que son más económicas que las propias. La Tarifa Tuenti LOL ofrece llamadas a 0 céntimos/minuto con establecimiento de llamadas de 20 céntimos, 3 GB de datos 4G+, 200 SMS y roaming UE, desde 6 euros mensuales. Tienes otras tarifas hasta 20 GB de datos por 21 euros.

O2. Telefónica anunció el pasado año la llegada a España de la marca O2 para ganar cuota de mercado entre las Operadoras Móviles Virtuales y frenar el impulso de otras como MásMóvil. O2 ofrece O2 ofrece tarifas simples, concretas y económicas. Una oferta móvil con llamadas ilimitadas y 20 “gigas” para datos con un precio de 20 euros. La segunda es una combinada que incluye la línea móvil anterior y una línea de fibra fija de 100 Mbps por 45 euros y la posibilidad de adquirir hasta tres líneas móviles adicionales.

Lowi. Otra OMV popular bajo el paraguas y la red de Vodafone que ofrece precios competitivos. Solo Fibra de 100 Mbps por 29,95 euros mensuales; Fibra 100 Mbps con móvil (llamadas ilimitadas y 3 GB para datos) por 38,95 euros mensuales y una línea solo móvil con llamadas ilimitadas y 23 GB por 19,95 euros mensuales.

