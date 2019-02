Requisitos oficiales de Sekiro: Shadows Die Twice en PC

Hace unos días os ofrecimos un desglose de los requisitos de Sekiro: Shadows Die Twice en su versión para PC, un juego que llegará el 22 de marzo y que estará disponible también para Xbox One y PS4. Hoy hemos podido compararlos con los requisitos definitivos que ha publicado From Software en Steam, y al final no hay sorpresas, encajan con nuestras previsiones.

En general los requisitos de Sekiro: Shadows Die Twice son prácticamente un calco de los requisitos de Dark Souls III, y francamente no nos sorprende, ya que ambos comparten el mismo motor gráfico. Esto es importante, ya que aunque en el caso de Dark Souls III es posible jugar en 1080p y calidad máxima con medias de 30 a 40 FPS cumpliendo los requisitos mínimos, lo que significa que están inflados y que es posible moverlo de forma óptima en configuraciones inferiores con equipos menos potentes.

Es muy probable que esto se repita en Sekiro: Shadows Die Twice, siempre que From Software haya mantenido, al menos, el nivel de optimización de Dark Souls III. Dicho esto entramos a ver los requisitos oficiales y los analizamos.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Core i3 2100, AMD FX 6300.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 760 o Radeon HD 7950.

25 GB de espacio libre.

Hay errores en las equivalencias, aunque no son graves. El FX 6300 es superior al Core i3 2100, éste queda más bien al nivel de un FX 4300. En lo que respecta a las tarjetas gráficas la equivalencia es, en general, acertada.

Con esta configuración deberíamos poder mover el juego en 1080p y calidades altas manteniendo al menos 30 FPS de media.

Requisitos recomendados

Windows 7 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Core i5 2500K, Ryzen 5 1400.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 970 o Radeon RX 570.

25 GB de espacio libre.

La equivalencia de tarjetas gráficas es acertada, pero no ocurre lo mismo con la equivalencia de procesadores. En realidad lo más cercano a un Core i5 2500K es un FX 8350 o un Ryzen 3 1200.

Si cumplimos con esta configuración lo más probable es que podamos mover el juego en 1080p con calidad máxima y 60 FPS de media.