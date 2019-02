De la mano de Bandai Namco llega una nueva entrega esperada por los fans de su clásica saga, el Ace Combat 7 con el estilo clásico y reconocible de la saga. Sus requisitos mínimos son los siguientes:

CPU: Intel Core i5-7500 o equivalente.

GPU: GeForce GTX 1060 3GB o equivalente o superior.

RAM: 8 GB.

Sistema operativo: Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10 (versión de 64 bits)

HDD: 50 GB de espacio libre.

DirectX: Versión 11

Nosotros lo hemos jugado con el siguiente equipo:

Procesador i7 4770 a 3,4 GHz

Ram 16 gbs DDR3

Gráfica Nvidia Geforce GTX 1060 6GB

Sistema Operativo: Windows 10 Home (versión 64 bits)

Jugabilidad

Después de haberme introducido recientemente en el mundillo de la simulación aérea, está bien saber que se ofrece dentro de las experiencias más arcades y creo que Ace Combat 7 es una propuesta excelente, no solo porque ofrece una cantidad enorme de modelos de aviones de combate reales sino porque su manejo, aunque muy sencillo, cumple con lo que pretende ofrecer.

En cuanto al manejo, no hay mucho más que saber salvo cuando acelerar y frenar el avión en los momentos adecuados. Todos los aviones del Ace Combat 7 se comportan de una manera similar, variando solo en la rapidez de aceleración o como viran en función de su peso o tipo de avión, ya que no es lo mismo un caza que un bombardero.

En las misiones de campaña prima el espectáculo en lo jugable. El Ace Combat 7 no pretende ofrecer una experiencia simulada ni tampoco es esto lo que se debe esperar encontrar. A pesar de la sencillez, el manejo requiere mucha proactividad por parte del jugador y las misiones están muy bien diseñadas. Además, el toque fantasioso y característico de los juegos japoneses, si bien puede chirriar a algunos, a mi me parece que le sienta bien a un título para el que prima la espectacularidad sobre la simulación.

La campaña además, tiene un sistema en el que se ganan puntos con cada misión de la campaña para poder ir desbloqueando aviones o piezas de mejora.

Gráficos y sonido

Gráficamente el juego es una maravilla. La calidad visual y la fluidez de la imagen son dignas de admirar, para un videojuego basado en ser un espectáculo de combate de fuerzas aéreas con un toque de ciencia ficción, hay que poner mucho esfuerzo y dedicación en que lo visual enganche al ojo.

Las explosiones se oyen y se ven espectaculares así como el frenesí de indicadores, comunicaciones y pitidos de advertencia propios del caos de un combate aéreo.

Los menús tienen un diseño un tanto anticuado, en muchos casos recuerdan a una máquina recreativa de los 90, cosa que unido a un sistema de puntos que no creo que tenga mucho sentido para una campaña, contribuye más a la sensación de estar jugando un juego de máquina recreativa.

Bajo mi punto de vista habría sido mejor poner un poco más de esfuerzo en este aspecto porque la verdad, es algo que puede empañar la experiencia jugable.

Historia y campaña

La historia de fondo del juego es en cierto modo interesante y sorprendente dentro del marco de un juego que se basa en el combate aéreo.

El contexto es totalmente ficticio, pero parece mezclar varias influencias históricas como el estallido de la Segunda Guerra Mundial como revancha por los acontecimientos de postguerra de la Primera Guerra Mundial o la tensión de la guerra fría entre los bloques oriental y occidental.

La antigua república de Erusean se ha transformado de nuevo en un reino y se lanza a la guerra contra el país de Osean por considerar que estos les están humillando y ejerciendo un dominio demasiado fuerte sobre el territorio de Erusea y lanzan una ofensiva sorpresa que conquista la mayor parte del continente en el que se desarrolla la acción, Usea.

Lo que encontramos son relatos y situaciones que ponen el foco en los problemas morales que surgen en el contexto de una guerra y como es difícil determinar quién es bueno y quién malo en muchas ocasiones.

Además, cuenta con alrededor de 20 misiones con una duración decente y además diseñadas con mucho seso.

Multijugador

El modo multijugador es sencillo y escueto, con dos modos de juego: Combate por Equipos, en el que dos equipos de 4 aviones se enfrentan entre sí y Todos Contra Todos, al cual han decidido llamar Battle Royale, a pesar de que no tiene nada que ver con ese género y se trata simplemente de un clásico modo deadmatch en el que se enfrentan todos contra todos.

A parte de esto, el multijugador no tiene mucho más, está orientado hacia la acción directa, y si bien esto puede agradecerse en contraposición a implementar modos de juego carentes de sentido, puede resultar un poco escueto.

Conclusión

Creo que merece la pena probar Ace Combat 7, es un juego entretenido, que sabe hacer que, a pesar de unas decisiones de diseño quizás poco acertadas, cuando estás en medio de la partida se te olvide y te haga disfrutar con su espectacularidad.

Por desgracia, no he tenido oportunidad de probar la experiencia VR que se ha introducido con el juego, pero todos coinciden en que es espectacular, por lo que he visto.

Me parece insuficiente ya que creo que deberían haber aprovechado para implementar todo el juego en VR y no solo una experiencia de 3 misiones, desde luego, creo que le habría dado un gran valor añadido.