Apple Smart Battery Case para iPhone Xs Max, análisis

El pasado mes de octubre publicamos el análisis del iPhone Xs Max de Apple, que mereció nuestra calificación de “Producto Recomendado” con un 9,3 sobre 10 de valoración final, entre otras cosas por la duración de su batería. Según datos oficiales de Apple, la batería del iPhone Xs Max ofrece hasta 25 horas de conversación, hasta 13 horas de navegación por Internet, hasta 15 horas de reproducción de vídeo o hasta 65 horas en reproducción de audio, autonomía muy destacable para un smartphone con pantalla de 6,5 pulgadas.

La realidad, confirmada por mi experiencia de uso del iPhone Xs Max, es que nunca tengo problemas para acabar el día si he comenzado con la carga completa de la batería; es más, habitualmente estoy más de 36 horas sin conectarlo a la red eléctrica. Mirando en “Ajustes”, el consumo de batería según la actividad que realizo con mi Xs Max confirma la sensación que tengo, y es que el 51% se lo lleva la navegación con Safari, el 13% la actividad con Whatsapp, el 12% los vídeos de YouTube, el 9% Gmail, el 8% Chrome y solo el 7% el teléfono (supongo que a muchos de vosotros os pasará que cada vez usáis menos la voz para comunicaros debido al Whatsapp).

Está claro que yo tengo un perfil de uso muy determinado y que habrá gente que comparta algo similar, pero muchos otros emplearán su smartphone de manera muy diferente, por lo que podrían tener problemas para acabar una intensa jornada sin cargar su iPhone.

Funda con batería, la mejor opción

La solución a los problemas de autonomía con cualquier smartphone pasa por una batería externa, pero no es la más cómoda. Lo mejor según mi opinión es una funda con batería incorporada, aunque también tiene un par de pegas (tres para ser más exactos): aumenta el peso del móvil, incrementa su tamaño y normalmente tiene un precio más elevado que una batería externa. Conociendo los inconvenientes de una funda con batería incorporada, evitaremos llevarnos a engaños y sentirnos decepcionados, sobre todo si no somos el tipo de usuario que necesita de autonomía extra.

La nueva Smart Battery Case para el iPhone Xs Max de Apple es sin lugar a dudas la mejor opción si estamos buscando una funda-batería para nuestro Xs Max, aunque tiene los inconvenientes que ya he mencionado, ¡como no podría ser de otra forma! Se vende en color negro o blanco por 149 euros, aumenta el grosor del iPhone respecto a una funda que no lleve batería y tiene un peso de 108 gramos, es decir, si el iPhone Xs Max pesa 208 gramos y la funda de piel de Apple 26 gramos, pasaremos (como ha sido mi caso) de llevar un móvil de 234 gramos de peso a otro de 316 gramos.

El nuevo diseño de la Smart Battery Case cuenta con la parte de arriba flexible para que se pueda doblar e introducir el iPhone fácilmente hasta que se conecte con el Lightning de la parte inferior.

Hasta aquí los “inconvenientes”, porque la Smart Battery Case (que también está disponible para el iPhone Xr) tiene muchísimas ventajas frente a la anterior Smart Battery Case para el iPhone 7 o 6/6s de Apple. La primera de ellas es que ha sido rediseñada y ahora la batería no se ubica en el centro de la funda, ha pasado a la parte de abajo, lo que permite que se sujete mejor con una mano, sin olvidar que está hecha de silicona, un material nada resbaladizo. Además, este diseño facilita la extracción del iPhone porque la parte de arriba es flexible y se puede doblar sin problemas. Este pequeño detalle, junto a que el interior esté forrado de microfibra, es fundamental según mi opinión, ya que podemos meter y sacar el iPhone de la funda sin temor a estropearlo.

Otro detalle del nuevo diseño es que la funda tiene el conector Lightning integrado en la parte inferior, que se conecta con el iPhone pero no añade más volumen. Además, frente a otras fundas de Apple que tienen la parte de abajo descubierta, la Smart Battery Case protege todo el móvil y recubre todos sus bordes. Seguro que algún usuario argumenta que el borde inferior es incómodo, sobre todo por el gesto de bajar el dedo arriba y abajo, que podría verse entorpecido por la nueva funda, pero mi experiencia no confirma este temor.

La Smart Battery Case junto a una funda de piel de Apple. Se puede observar la “joroba” donde está ubicada la batería. Por lo demás, son prácticamente idénticas.

Y siguiendo con las novedades, la Smart Battery Case es compatible con los cargadores inalámbricos con certificación Qi. Se dice que el pequeño retraso que ha tenido la funda-batería en salir al mercado desde el lanzamiento del iPhone Xs Max se ha debido a esto de la carga inalámbrica, aunque está claro que Apple lo ha solucionado.

Conclusiones

Apple habla de hasta 37 horas extra para hablar y 20 horas más para navegar, autonomía muy superior a la propia de la batería del iPhone Xs Max. Es decir, son cifras suficientemente atractivas como para justificar que el peso de nuestro iPhone aumente unos 80 gramos más que si estuviera protegido por una funda tradicional.

Pero sin lugar a dudas lo que más me gusta de esta funda-batería es que se gestiona por sí misma. No hay que indicarla cuándo tiene que cargar el móvil o la funda. Al conectarlo, comienza a cargar el móvil y también la batería externa, todo sin intervención del usuario, de manera que siempre que la batería de la funda tenga autonomía, mantendrá al 100% la batería del móvil.

Desde la pantalla de bloqueo podemos ver el estado de la Smart Battery Case y de la batería del móvil. Por cierto, no hay una Smart Battery Case para un iPhone 8 Plus, es para el iPhone Xs Max, pero el nombre de mi iPhone no está cambiado 😉

Además, podemos cargar la funda-batería por separado (para ello cuenta con un pequeño LED justo encima del conector Lightning que nos indica cuándo está cargada del todo) y gracias a iOS podremos conocer el nivel de carga de la batería del móvil y de la Smart Battery Case desde la pantalla de bloqueo o desde el Centro de Notificaciones.