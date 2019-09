Madrid Games Week 2019, todo lo que necesitas saber

MGW 2019. Cerrando el calendario anual de ferias de la industria del videojuego, la semana que viene tendrá lugar la quinta edición la Madrid Games Week.

Sin haber adelantado si nos espera alguna sorpresa en referencia a su aniversario, los más de 43.000 metros cuadrados usados estarán destinados a cerrar las distancias entre las compañías y los jugadores, y sobre todo permitir a los asistentes probar algunos de los juegos más esperados para los próximos meses y 2020, entre los que se incluirá la primera beta de Final Fantasy VII Remake en nuestro país.

Y es que entre los invitados destacan nombres como Sony, Nintendo, Microsoft, Bandai Namco o la Liga de Videojuegos Profesional (LVP). Además, también contaremos con diversas charlas y talleres especializados, espacios de manga y cosplay, competiciones de eSports, y más.

¿Cuándo es la Madrid Games Week 2019?

Ligeramente más tarde que el año pasado, en esta ocasión nos iremos hasta la primera semana de octubre, dando comienzo la feria el jueves 3 a las 10:00, con las primeras visitas a puertas cerradas de los medios de prensa.

El resto de asistentes deberán esperar hasta las 15:00 del mismo jueves para dar comienzo a estas jornadas, aunque el resto de días podrán acceder al recinto desde las 10:00 de la mañana. Así pues, la feria estará abierta los cuatro días de forma ininterrumpida hasta el cierre de puertas, fijado para las 20:00.

¿Dónde es la Madrid Games Week 2019?

Un año más la Madrid Games Week tendrá lugar, como su propio nombre indica, en la capital madrileña, repitiendo el espacio utilizado en sus anteriores ediciones: el recinto ferial IFEMA, haciendo uso de los pabellones 12 y 14.

Cómo comprar una entrada

Si todavía no tienes tu entrada para la Madrid Games Week, te recomendamos que la cojas cuanto antes. Y es que las entradas cuentan con un pequeño descuento por venta anticipada, disponible sólo hasta el día 3, cuando dé comienzo de la feria:

Entrada Sencilla , dará acceso a uno de los días de la feria (a elección del propio visitante). Esta entrada tiene un precio de 13 euros en venta anticipada , y posteriormente 17 euros tanto en taquilla como en venta online.

, dará acceso a uno de los días de la feria (a elección del propio visitante). Esta entrada tiene un precio de , y posteriormente 17 euros tanto en taquilla como en venta online. Entrada Abono , dará acceso a todos los días del evento (desde las 15:00 del jueves). Este bono tendrá un precio anticipado de 35 euros , y subirá a los 41 euros tanto online como en taquilla. Además, existirán unidades limitadas de este abono.

, dará acceso a todos los días del evento (desde las 15:00 del jueves). Este bono tendrá un , y subirá a los 41 euros tanto online como en taquilla. Además, existirán unidades limitadas de este abono. Pase Familiar , que incluirá una entrada de un día (a elección) para dos adultos y dos niños (hasta los 14 años, inclusive), y que estará disponible por un precio de 50 euros durante todo el evento , y sólo disponible a través de taquilla.

, que incluirá una entrada de un día (a elección) para dos adultos y dos niños (hasta los 14 años, inclusive), y que estará disponible por un precio de , y sólo disponible a través de taquilla. Entrada Menores, se trata de una entrada gratuita, disponible sólo en taquilla, y que permitirá la entrada de menores de hasta 11 años (inclusive) acompañados de un adulto.

Las entradas anticipadas están ya disponibles a través de de la web de la feria, y en venta física en cualquier establecimiento de las tiendas GAME.

Cómo llegar a la Madrid Games Week

Para aquellos que vengan en su propio vehículo, la Feria de Madrid está conectada por carretera con las principales vías de acceso y circunvalación de Madrid: M-11 (salidas 5 y 7), M-40 (salidas 5, 6 y 7) y A2 (salida 7). Además, el recinto cuenta con distintas áreas de estacionamiento, accesibles desde las entradas Sur, Norte y Este del recinto ferial.

Para aquellos que opten por el transporte público, una de las opciones más sencillas es el. Así pues, podremos llegar desde cualquier punto de la ciudad a través de la, cuya salida desemboca en la Entrada Sur del recinto.

También contaremos con varias líneas de autobuses que conectan con la Feria de Madrid:

Línea 112 : Feria de Madrid-Barrio Aeropuerto.

: Feria de Madrid-Barrio Aeropuerto. Línea 122 : Avenida de América-Feria de Madrid.

: Avenida de América-Feria de Madrid. Línea 828: Universidad Autónoma-Alcobendas-Canillejas-Feria de Madrid.

Por último, siempre contaremos con la opción de pedir un taxi, tanto para idas como para vueltas, ya que el recinto ferial contará con más de 15.000 vehículos a disposición de los visitantes.

Dónde ver la Madrid Games Week 2019 online

Pese a que se trata de una de las pocas ferias nacionales dedicadas a los videojuegos, no todo el mundo tiene los medios o las fechas libres para asistir a esta feria. Por desgracia, y a diferencia del resto de eventos que estamos acostumbrados, en este caso la Madrid Games Week se centra en la presencialidad, dejando que los jugadores prueben de primera mano algunos de los títulos que están por estrenarse.

No obstante, todavía contaremos con una retransmisión online de algunas de las competiciones y torneos, las cuales podremos seguir a través de los canales de Youtube, Mixer y Twitch de las diferentes compañías organizadoras, y que detallaremos más adelante.

Compañías y juegos confirmados

Sony

Con el espacio más grande de la feria y más de 200 puestos de juego, este año Sony apunta a ser la clara protagonista de la Madrid Games Week. Y es que primera vez en España podremos jugar diversas demos de los títulos que se estrenarán durante finales de este año y comienzos del siguiente entre los que se incluyen Medievil, Dreams, Concrete Genie, Nioh 2, o Predator: Hunting Grounds.

Además, también se han confirmado dos experiencias especiales ambientadas en The Last of Us Parte 2 y Death Stranding, que además de la recreación de algunos escenarios, incluirá la proyección de contenidos exclusivos, aunque destaca que ninguno de los juegos estará disponible para jugar.



Pero sin duda la gran estrella de este stand será la presencia exclusiva y en primicia nacional de Final Fantasy VII Remake, que nos traerá la última demo jugable presentada durante el pasado Tokyo Game Show.

Por último, también volveremos a contar con un puesto dedicado en exclusiva a los títulos de PS VR, que este año nos ofrecerá la posibilidad de probar títulos como Marvel’s Iron Man VR, Blood and Truth y No Man’s Sky de forma previa a su lanzamiento.

Microsoft

También se espera la presencia de Xbox, que habilitará una zona de consolas donde podremos probar algunos de sus exclusivos más exitosos y recientes como Sea of Thieves o Gears 5, además de algunos puestos en colaboración con Codemasters, habilitados con asientos y controles especiales para el juego inmersivo de títulos como Forza o GRID.

Nintendo

Completando el trío principal, también está confirmada la presencia de Nintendo, que sin muchas novedades ni sorpresas esperadas, dotará su espacio de diversas consolas con las que podremos jugar a algunos de sus juegos exclusivos, con la presencia especial de Mario Party, Super Smash Bros y Splatoon, que celebrarán varios torneos en directo.

Bandai Namco

Otro de los repetidores habituales de la feria madrileña, y que nos traerá algunos de los títulos recientemente estrenados de su catálogo, así como la presencia de algunos de sus lanzamientos más esperados como Dragon Ball: Kakarot, One Piece Pirate Warriors 4, One Punch Man: A Hero Nobody Knows o Code Vein.

Pero la presencia de la compañía no se limitará sólo a los stands de juegos, habiendo ya confirmado que traerán varios puestos y tiendas de merchandising oficial con multitud de figuras y productos de todas las sagas presentes y no presentes; así como algunos productos importados del país asiático.

Por último, también contaremos con un pequeño espacio habilitado donde podremos ver una sesión de cine sobre Cyberpunk 2077, que incluirá nuevos avances, un gameplay doblado al español, y un vistazo en profundidad al sistema de acciones dentro del juego. No obstante, esta será la única presencia del juego, que por desgracia, no estará disponible para jugar.

Third Parties

Sin embargo, al tratarse de un evento meramente participativo para los fans, la mayor parte de la presencia vendrá gracias a las aportaciones de las distribuidoras y otras terceras partes, que serán las realmente encargadas de traernos la gran mayoría de los títulos jugables, destacando juegos como Borderlands 3, Call of Duty: Modern Warfare, FIFA 20, NBA 2K20, o GRID.

Otras marcas

Además de las propias compañías de videojuegos, también contaremos con la presencia de varias marcas de periféricos gaming como Razer, Newskill u OMEN by HP, entre otros, que además de dejarnos probar de primera mano algunos de sus productos, habilitarán distintos espacios de juego gratuitos para los asistentes.

eSports y otras competiciones

Otro de los grandes fenómenos presentes serán los propias retransmisiones. Y es que a día de hoy los streaming y el seguimiento de las competiciones de juegos se han convertido en uno de los pilares fundamentales de la industria.

Así pues, contaremos con la presencia de diversas competiciones en directo como las finales de ESL Masters España de Brawl Stars y Rocket League, las finales de la R6 Spain Nationals, las copas de Clash Royale y Counter-Strike: Global Offensive de la LVP, y el torneo Carrefour eSports Tournament.

Retroworld y Manga-O-Rama

Pero no toda la feria se centrará en los juegos de las últimas generaciones. Y es que otro año más volveremos a contar con el espacio superior de los pabellones habilitado con consolas y otras piezas de hardware clásicas, con cientos de máquinas arcade, pinballs, microordenadores, y muchos clásicos legendarios.

Además, este año la Madrid Games Week ha coincidido con el 35 Aniversario de Dinamic Software, la primera compañía de videojuegos fundada en España, gracias a lo cual podremos reuniros y escuchar de primera mano las anécdotas y consejos de sus socios fundadores.

Por último, también localizado en la planta superior de los pabellones podremos encontrar un espacio íntegramente dedicado a la animación japonesa con puestos de anime y manga, eventos y concursos de cosplay, charlas y talleres para todos los públicos, y la presencia de numerosos artistas y cosplayers como La Veleta Orientada, Yblaidd Art, El morador de sueños, Florencia Sofen, Tifa Flynn, AYAMxS, MiyuIshimura, Mizuky San, Astron, Kali, Prnze, Kiddo, Nami, Naomi y muchos más.

Como novedad de este año, también contaremos con la presencia de varios de los artistas de doblaje encargados de poner las voces en español a nuestros juegos, con Rafael de Azcárraga y Ramón de Arana (Kratos y Atreus), Ana Valeiras (Brigitte Lindholm y Valeera Sanguinar), Juan Carlos Lozano (Augustus Cole «Train» ), Carlos Ysbert (Homer Simpson), o Raquel Cubillo (voz secundaria de numerosos juegos, series y películas).