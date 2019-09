TGS 2019. Tras la celebración en Los Ángeles del E3, y la reciente feria europea Gamescom, queda la llegada de otra de las más importantes ferias del videojuego a nivel mundial: la Tokyo Game Show de Japón.

Con 2417 stands y con la presencia de 655 expositores, los organizadores estiman que se presentarán hasta 1.368 títulos diferentes, estableciéndose así como la feria más grande de su historia.

¿Cuándo es la Tokyo Game Show 2019?

Mañana mismo, jueves 12 de septiembre a las 10:00 hora local (03:00 de la madrugada en nuestro país), darán comienzo las primeras presentaciones de las compañías y el acceso a la feria para la prensa, siendo la fecha clave para la presentación de los muchos tráilers, noticias y adelantos de juegos previstos para esta feria, y que veremos en detalle más adelante en esta guía.

Sin embrago, la feria se alargará dos días más, abriendo la entrada para el público general durante los días 14 y 15 de septiembre, dejando a todos los asistentes la posibilidad de probar algunos de los juegos y novedades presentadas.

¿Dónde es la Tokyo Game Show 2019?

Pese a lo que muchos piensan, la Tokyo Game Show no tiene lugar en la ciudad homónima japonesa, sino que se celebra en el centro de convenciones Makuhari Messe, en la prefectura de Chiba, a aproximadamente media hora de la capital.

 

Pese a que en esta ocasión no podemos facilitar un mapa para aquellos que asistáis en persona a la feria, lo que sí podemos adelantar ya es la distribución de contenidos y stands, que recogerá el área general, los juegos para móviles, la zona de escuelas, negocios y nuevas estrellas en los pabellones 1 al 8; relegando los eSports, juegos VR y AR e indies a los pabellones 9, 10 y 11.

Dónde ver la Tokyo Game Show online

Por suerte, no será necesario visitar el país del Sol naciente para poder seguir en directo todas las presentaciones y novedades, ya que este año la feria contará con el streaming online de la gran mayoría de sus presentaciones a través de los canales de Youtube, Mixer y Twitch de las diferentes compañías, detallados a continuación.

Compañías y juegos confirmados

Sony

Este año volveremos a contar con la presencia de Sony, una de las grandes ausentes del año pasado, que ya ha prometido que mostrará en primicia un nuevo tráiler de 49 minutos de Death Stranding, que se retransmitirá el jueves 12 de septiembre a las 16:00 hora local (09:00 en España).

Así pues, se espera que este nuevo vídeo detalle de forma más extensa algunos puntos sobre el argumento y la trama principal, e incluso un detalle más explícito sobre su jugabilidad. No obstante, por el momento sólo se ha confirmado de forma oficial la presencia del director y algunos de los actores encargados del doblaje japonés del juego.

Sin embargo, esta será la única presentación propiamente dicha de Sony, quien asegura que el resto de su presencia en la feria se limitará a un stand en el que los asistentes podrán probar algunos de los juegos más esperados que saldrán en su consola, con títulos como Dragon Ball Z: Kakarot, FIA Gran Turismo Championship, Nioh 2, Call of Duty: Modern Warfare, Yakuza: Like a Dragon, y otros.

Por último, destacar que Sony también tiene programado un evento sobre Final Fantasy VII Remake, fechado para el sábado 14 de septiembre a las 12:20 (01:20 de la madrugada en España), aunque se espera que las principales novedades del juego corran por parte de la propia Square Enix.

Bandai Namco

Con una presencia algo menor que en años anteriores, los principales destacados de este año serán los ya anunciados Dragon Ball Z: Kakarot, Tales of Arise y Code Vein.

Sin embargo, parece ser que no veremos novedades sobre la compañía japonesa hasta el sábado 14 a las 11:00 (00:00 en España), con la primera presentación de un nuevo juego de Gundam, el cual se ha logrado mantener bastante protegido de las ya habituales filtraciones.

Además, también se habilitará una zona en la que los asistentes podrán jugar a otros títulos de la compañía como The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, Digimon Survive, Disney Tsum Tsum Festival, Sword Art Online: Alicization Lycoris, Tekken 7, y el plato fuerte, Little Nightmares II.

Capcom

Una de las compañías que más novedades traerá a la feria japonesa será Capcom, que ya ha confirmado la presencia de la recién estrenada expansión Monster Hunter World: Iceborn entre sus títulos jugables, así como nuevos detalles sobre otros títulos recientemente anunciados como Mega Man Zero/ZX Legacy Collection o Project Resistance.

Sin embargo, en esta ocasión no se esperan grandes sorpresas por parte de la compañía, centrando casi por completo su presencia en la feria en las conferencias y entrevistas con los desarrolladores de estos títulos.

Así pues, los anuncios principales se realizarán de forma casi ininterrumpida el jueves 12 de septiembre, desde las 11:00 hasta las 17:00 (comenzando a las 00:00 hora española), aunque la propia Capcom ha querido destacar un panel especial dedicado en exclusiva a la Nintendo Switch, el 15 de septiembre a las 14:00 (03:00 de la madrugada en España).

Square Enix

Y es que poco se puede competir cuando ya se sabe que el principal protagonista de la Tokyo Game Show será Final Fantasy VII Remake, que tras haber anunciado que presentaría un nuevo tráiler el jueves 12 de septiembre, nos ha sorprendido con su adelanto a hoy mismo.



No obstante, este no será el único juego presente de la compañía, con nuevos detalles sobre Marvel’s Avengers A-Day, que contará con una presentación propia fechada para el día 15 de septiembre.

Además, también estarán presentes algunos de los próximos lanzamientos como Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition o el recién adelantado Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition, así como otros títulos jugables como Final Fantasy XIV, Octopath Traveler, Trials of Mana, Tropico 6, y otros títulos presentados durante el pasado E3 2019.

Sega

En este caso presenciaremos una gran cantidad de pequeños anuncios y avances de treinta minutos durante los cuatro día de feria. Así pues, los juegos confirmados por el momento son 13 Sentinels: Aegis Rim, Granblue Fantasy: Versus, Hatsune Miku: Project Diva MegaMix, Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game, Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020, Persona 5 Royal, Sakura Wars, Super Monkey Ball Banana Splitz HD, y el gran punto fuerte, Yakuza: Like a Dragon.

Sin embargo, sorprende que la compañía no haga mención de Humankin, la nueva IP presentada durante el pasado E3 2019.

Otros asistentes

Con unos planes menos detallados y limitados en esencia a los puestos con títulos jugables, también está confirmada la presencia de otras desarrolladoras y distribuidoras como Koei Tecmo, Konami o CD Projekt RED, la cual sólo ha confirmado la presencia de Cyberpunk 2077.

Una estrategia que también vemos por parte de Nintendo, la cual si bien sabemos que asistirá a la feria, no ha detallado nada acerca de ninguna presentación. Así pues, entre las pocas novedades confirmadas, destacan las pruebas jugables de Daemon X Machina y Luigi’s Mansion 3, que repetirá con la demo presentada durante el E3.