Poco más de medio año después de estrenar su primer título, Supermassive y Bandai Namco presentan los primeros detalles y tráiler oficial de Dark Pictures: Little Hope, la segunda entrega de esta antalogía de juegos de terror.

Directamente relacionado con la historia del anterior juego, en esta ocasión tomaremos el papel de cinco nuevos personajes en su visita a Little Hope, una ciudad marcada por las antiguas cazas de brujas realizadas en 1692. Sin embargo, más allá de los estigmas, el legado de las brujas no serán lo único a lo que debamos temer, ya que los propios cazadores también cuentan con sus propios ritos siniestros, amén de un mal superior.

Tal y como podemos ver en el vídeo, Dark Pictures: Little Hope repetirá las mismas mecánicas de juego ya vistas en Man of Medan (y anteriormente en Until Dawn), con distintas opciones y caminos que implicarán la alteración del destino de nuestros personajes y un efecto mariposa en toda el desarrollo del juego, implicando incluso la vida o muerte de los distintos personajes. Y es que si bien nuestro objetivo es tratar de mantener vivos a tantos de ellos como podamos, todo dependerá de nuestra propia brújula moral, nuestro corazón, y nuestra cabeza.

De igual manera, la jugabilidad se centrará en un enfoque de conversaciones y «Quick Time Events» que por supuesto, conllevarán muchos sustos y escenas de horror bastante realistas. Así pues, volverá a destacar la presencia de actores y caras conocidas como Will Poulter («El corredor del laberinto» y «Midsommar»), o las voces de Ellen David («Assassin’s Creed: Syndicate») o Pip Torrens, narrador ya establecido de esta antología.

Por desgracia, este tráiler no nos proporciona mucha más información, confirmando la repetición de plataformas con su llegada a PC, PS4 y Xbox One y una fechada de lanzamiento para algún momento de este verano, que se prevé sea el próximo 30 de junio.